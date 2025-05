Pierde 210 millones en el Euromillones por no tener saldo en la cuenta corriente La participación no había sido validada por falta de dinero

El sorteo de lotería más improtante de Europa, Euromillones, deja mensualmente anécdotas de todo tipo. Una de ellas está relacionada con una estudiante británica, que vio cómo perdía la posibilidad de ganar Euromillones por no tener saldo suficiente en su cuenta corriente. Concretamente, lo que le pasó fue que apostó por los números ganadores, pero no tenía dinero para certificar el boleto, por lo que acabó perdiendo una suma millonaria.

Según el medio The Mirror, la joven universitaria Rachel Kennedy, de Reino Unido, llevaba semanas apostando a la misma combinación numérica: 6, 12, 22, 29, 33, con las estrellas 6 y 11. Esa jugada, repetida durante cinco semanas consecutivas a través de una aplicación móvil de lotería, coincidió exactamente con los números ganadores del sorteo del Euromillones del 26 de febrero de 2021, en el que el bote alcanzaba la cifra récord de 210 millones de euros.

No obstante, su alegría inicial desapareció en cuestión de segundos al comprobar que su participación no había sido validada: no había fondos en su cuenta para cubrir el coste del boleto y, por tanto, no se llegó a procesar la apuesta concreta.

De esta forma, la estudiante explica que al recibir el aviso en la aplicación, creyó haber ganado. Incluso, al ponerse en contacto con la plataforma, recibió una felicitación. «Fue realmente devastador. Llamé a la empresa pensando que había ganado y me felicitaron, pero luego vieron que el billete no se había pagado», confiesa Rachel, según recoge el periódico.

El fallo, según ha explicado la joven, fue no comprobar que el sistema había rechazado automáticamente la apuesta por falta de saldo. Nadie se percató a tiempo de la omisión. Aquel descuido permitió que un ciudadano suizo, que sí selló correctamente la jugada, se llevara íntegramente el multimillonario premio.