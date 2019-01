Piden justicia por la muerte a tiros de una perra que protegía a los vecinos de un barrio Una protectora de animales se encontraba buscando acogida para ella y para sus futuros cachorros, ya que estaba embarazada, pero la mastina nunca llegó a conocer su nuevo hogar R.I. Domingo, 6 enero 2019, 00:32

Los vecinos del barrio de Fontes, ubicado en la localidad pontevedresa de Baiona, se encuentran sumidos en un profundo sentimiento de impotencia, tras la triste noticia que conocieron hace unos días: la perra que cuidaba el barrio, una mastina embarazada y cariñosa, había muerte a manos de algún desalmado.

La perra deambulaba desde hace tiempo por el barrio, cuyos vecinos alimentaban por compasión y como agradecimiento por la protección que les ofrecía en la zona. Una protectora de animales, además, se encontraba buscando acogida para ella y para sus futuros cachorros, pero la mastina nunca llegó a conocer su nuevo hogar.

Un día, la perra dejó de acudir a las calles de Fontes, algo que hizo saltar las alarmas entre los vecinos, a quienes les resultó muy extraña la ausencia del animal. Diez días después, un senderista encontró el cuerpo sin vida de la mastina, que tenía las patas traseras atadas con una cuerda y presentaba lo que parecían dos disparos, según relata La Voz de Galicia.

La noticia ha indignado a los vecinos de Fontes, que ya consideraban a la perra como su mascota. Por su parte, la Asociación Animalista Libera y la Fundación Franz Weber ha pedido máxima colaboración para que la Guardia Civil pueda encontrar cuanto antes al desalmado que acabó con la vida de la perra. Se ofrecen incluso 1.000 euros de recompensa para quien aporte algún dato relevante.

Al parecer, no es la primera vez que la localidad de Baiona vive un episodio de crueldad animal de este tipo. Recientemente, un individuo que todavía no ha sido identificado quemó a un gato con un soplete. Las asociaciones animalistas piden, para ambos casos, la máxima colaboración ciudadana, para que los autores de estos crueles crímenes no queden impunes.