La polémica piscina en la que el presidente de Francia pasa sus vacaciones El matrimonio Macron se cruza con un nudista en una playa de Biarritz, en agosto de 2016. :: paris match El presidente francés recupera un fuerte del siglo XVII en la Costa Azul para pasar agosto en familia. Para tener intimidad ha instalado una pequeña y polémica piscina FERNANDO ITURRIBARRIA Jueves, 19 julio 2018, 01:28

Emmanuel Macron veranea con su mujer, Brigitte, y los nietos de ella en la Costa Azul. La pareja presidencial francesa va a instalarse en agosto en el fuerte de Brégançon, un castillo del siglo XVII que domina el Mediterráneo desde un peñón de 35 metros de altura. Macron recupera un reservado lugar de esparcimiento tradicional entre los presidentes de la Quinta República. El fortín fue abandonado por François Hollande, su predecesor, por culpa de sus desastrosas vacaciones de 2012 en las que ahogó la popularidad al comienzo de su mandato.

Tras verse fotografiado en calcetines con un bañador ridículo junto a Valérie Trierweiler, la periodista a la que luego repudió por la actriz Julie Gayet, el mandatario socialista decidió renunciar al fuerte de Brégançon y abrirlo a las visitas de los franceses. La fortaleza forma parte de las residencias a disposición de los jefes del Estado junto al palacio del Elíseo y el pabellón de La Lanterne en Versalles, donde Macron pasa algunos fines de semana a la sombra histórica del rey Sol. Situado en una península entre Tolón y Saint-Tropez, el enclave fue oficializado por el general Charles de Gaulle a pesar de que solo pasó allí una noche en 1964 en una cama demasiado pequeña asediado por los mosquitos.

Georges Pompidou y Valéry Giscard d'Estaing adoraron el lugar, François Mitterrand se quejó por la presencia cercana del yate del piloto de fórmula uno Michael Schumacher y a Jacques Chirac le sorprendieron los paparazzi desnudo y con prismáticos en el balcón, una imagen que nunca vio la luz. Nicolas Sarkozy pronto prefirió la mansión familiar de su esposa, Carla Bruni, más lujosa y amplia en el vecino cabo Négre. Hollande guarda un mal recuerdo de las medusas y los hombres rana que se zambullían todas las mañana para comprobar si había minas.

Hollande, su antecesor, renunció a pasar allí las vacaciones y decidió abrirlo al público

Cultivador de la simbología del poder personal en una república de raigambre monárquica, Macron quiso pasar el año pasado su primer verano de presidente en el antiguo reducto de piratas militarizado por Richelieu y fortificado luego por Napoleón. Pero se encontró con que el paradisíaco paraje estaba abierto al público hasta setiembre por decisión del revanchista Hollande.

El traidor se tuvo que conformar con una estancia en la residencia privada del prefecto de Marsella, que aprovechó para visitar las instalaciones futbolísticas del Olympique, el club de sus amores. Más discreta fue la visita que efectuó a Brégançon con su esposa, que regresó a mediados de octubre a tomar medidas para la mudanza estival.

Asediados por los 'paparazzi'

El matrimonio estrenó en mayo, durante el puente de la Ascensión, las obras de remodelación de Fort Macron. Han costado 150.000 euros a costa del erario público, ya que está catalogada como conjunto histórico-artístico. Equipamientos tecnológicos de alta seguridad permitirán recibir a mandatarios extranjeros en la intimidad de esta especie de Camp David a la francesa como ya hicieron Mitterrand con el canciller Helmut Kohl, Chirac con el presidente argelino Abdelaziz Bouteflika y Sarkozy con la secretaria de Estado estadounidense Condoleezza Rice.

La polémica ha acompañado la instalación de una piscina, y eso que es desmontable ante la imposibilidad de horadar la roca en un espacio protegido. Arreciaron las críticas al capricho de un político a tijeretazos con lo que denomina «pasta gansa» de las ayudas sociales y que se gasta medio millón de euros en renovar la vajilla del Elíseo en porcelana de Sèvres. Al pie del peñasco hay una cala privada propicia al baño pero a tiro de teleobjetivo desde los barcos que pueden fondear a 300 metros de distancia.

Los Macron alegan el deseo de preservar la imagen de los siete nietos de Brigitte. Argumentan, además, que los once gendarmes necesarios para patrullar en aguas de la playita y disuadir a los 'paparazzi' cuestan cada verano 60.000 euros. El dispositivo de vigilancia requiere la movilización de dos embarcaciones que, de lo contrario, estarían dedicadas al salvamento marítimo, sin olvidar a los submarinistas que garantizaban a Hollande un feliz baño nuevo.

En contraste, la pileta de plástico, con una profundidad de 120 centímetros y dimensiones de 10 metros por 4, ha costado 34.000 euros según el presupuesto comunicado por el Elíseo. Los servicios presidenciales recuerdan que el socialista Michel Rocard mandó construir una pista de tenis y una piscina en la residencia versallesca de La Lanterne cuando era primer ministro. La cancha está ahora en muy mal estado pero Macron no se atreve a repararla por el qué dirán.

Emmanuel y Brigitte Macron pasaron en Biarritz las últimas vacaciones antes de entrar en el Elíseo. Posaron con pinta estupenda en bañador para la portada de 'Paris Match', que publicó una imagen divertida. Cogida de la mano, la pareja se saludaba con un nudista en la orilla de la playa Bernain. Pero hubo otra foto que no vio la luz. «Ese señor con el que nos cruzamos me hacía el besamanos y yo no sabía dónde mirar», reveló Brigitte Macron.