«Pim, pam, pim, pam, iba con un pedo como un piano, tuve una paranoia y lo acuchillé» Un acusado de acuchillar y matar a un policía en un bar madrileño alega que estaba bajo los efectos de alcohol y droga EFE Miércoles, 14 noviembre 2018, 11:03

Un acusado de acuchillar y matar a un policía en un bar madrileño en agosto de 2017 ha confesado en el juicio los hechos tras alegar que estaba bajo los efectos de alcohol y drogas y que por su trastorno mental tuvo una paranoia, y ha declarado: «Pensé que venía a matarme y lo acuchillé».

Manuel C. se ha sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Madrid por este asesinato por el que el fiscal pide que sea condenado a 19 años de prisión en aplicación de la circunstancia atenuante de confesión.

«Pim, pam, pim, pam, iba hasta arriba de droga, iba con un pedo como un piano», han sido las palabras que Manuel C. ha pronunciado en la vista oral, que se celebra con jurado popular, poco antes de confesar que atacó por la espalda a la víctima y posteriormente la acuchilló en diversas partes del cuerpo, lo que le finalmente le causó la muerte.

El acusado, que solo ha respondido a preguntas de sus abogadas, ha relatado que estuvo pernoctando por distintos locales y se encontró en uno con la víctima. «Tras amenazarme con darme cuatro tiros, el policía me dijo que me marchase y yo me fui a otro bar», ha señalado.

No obstante, horas después ambos volvieron a coincidir en otro local y Manuel C. ha indicado que tuvo una paranoia y pensó que después de las primeras amenazas iba matarle. «Me metí al servicio, cogí el cuchillo y entonces le acuchillé», ha continuado diciendo el acusado.

Manuel C. ha asegurado que no conocía a la víctima personalmente, «solo de vista», ni tampoco sabía que era funcionario policial y ha insistido en que no tiene nada en contra de las fuerzas de seguridad ya que le han salvado la vida más de una vez.

En la exposición de los hechos, la letrada de Manuel C. ha insistido en que no hay dudas de que el acusado cometió el crimen, pero que éste no lo hizo con premeditación puesto que había abusado de alcohol y cocaína y, además, padecía y padece un trastorno mixto de la personalidad.

De este modo, ha pedido al jurado que tenga en cuenta estas circunstancias y ha solicitado para el acusado la absolución y el internamiento en un centro psiquiátrico durante de diez años.

Sin embargo, el fiscal mantiene que Manuel C. tenía la clara intención de causar la muerte a la víctima y en todo momento fue consciente de lo que estaba haciendo.

Tras acabar con la vida del policía y huir del local, Manuel C. llamó al servicio de emergencias 112 y confesó que había acuchillado a la víctima, según relata el fiscal en su escrito. El procesado se encuentra en prisión provisional desde el 10 de agosto de 2017.