Un pediatra ayuda a gestionar las rabietas de los niños: «No necesita castigo»

Las rabietas de los niños pequeños a veces son difíciles de gestionar. En este sentido, existen manuales que ayudan a los padres a resolver este ... tipo de situaciones, pero no contienen fórmulas mágicas, por lo que la paciencia es una de las mejores aliadas.

El pediatra Diego López de Lara (medicina_de_salon en TikTok) ha aclarado en un vídeo en redes sociales que, si un niño se enfada y no sabes cómo calmarlo, «no es tu culpa y tampoco es la suya». «Dentro del cerebro de tu hijo vive un pequeño monstruo, no es malo ni está roto, pero está aprendiendo a funcionar. Se llama emoción y a veces se activa sin previo aviso, cuando algo no sale como esperaba, siente miedo, frustración o rabia, o simplemente está cansado, hambriento o sobreestimulado», explica.

López de Lara señala que el cerebro de un niño no está completamente desarrollado y la corteza prefrontal, la encargada de ayudarle a calmarse o a pensar antes de actuar y controlar sus impulsos, «está todavía en obras». En cambio, la amígdala, cuyo papel es detectar los peligros, está hiperactivada en el caso de los infantes, lo que les lleva a reaccionar de forma más exagerada y descontrolada, aunque no haya una amenaza real.

#EducacionEmocional #PadresConAmor #NeurocienciaInfantil #DesarrolloEmocional ♬ sonido original - medicina_de_salon @medicina_de_salon 🧠A veces, ese “monstruo” que aparece en tu hijo no es rebeldía, ni desobediencia. Es solo un cerebro en construcción, aprendiendo a calmarse, a pensar, a sentir. 💛 Detrás de cada rabieta, hay un pequeño ser que necesita guía, paciencia y amor. Y entender esto… cambia todo. 👨‍⚕️ Soy el Dr. Diego López de Lara, y quiero ayudarte a comprender las emociones de tu hijo para acompañarlo mejor. 🧩 Si quieres aprender más sobre cómo aprovechar cada emoción para su desarrollo, comenta “EMOCIONES” y te doy acceso al grupo de papás donde te lo explico #CrianzaConsciente

«Lo he vivido como padre y como médico, y entender esto cambió la forma de criar a mi hijo. Detrás de cada rabieta hay un cerebro inmaduro que no necesita castigo, necesita contención, calma y repetición. Tu labor como padre no es apagar ese monstruo, es enseñarle a convivir con él», indica el profesional médico.