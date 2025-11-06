Un pediatra ayuda a gestionar las rabietas de los niños: «No necesita castigo»
Diego López de Lara aclara que, si tu hijo se enfada y no sabes cómo calmarlo, «no es tu culpa y tampoco es la suya»
Sandra Palacios
Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:48
Las rabietas de los niños pequeños a veces son difíciles de gestionar. En este sentido, existen manuales que ayudan a los padres a resolver este ... tipo de situaciones, pero no contienen fórmulas mágicas, por lo que la paciencia es una de las mejores aliadas.
El pediatra Diego López de Lara (medicina_de_salon en TikTok) ha aclarado en un vídeo en redes sociales que, si un niño se enfada y no sabes cómo calmarlo, «no es tu culpa y tampoco es la suya». «Dentro del cerebro de tu hijo vive un pequeño monstruo, no es malo ni está roto, pero está aprendiendo a funcionar. Se llama emoción y a veces se activa sin previo aviso, cuando algo no sale como esperaba, siente miedo, frustración o rabia, o simplemente está cansado, hambriento o sobreestimulado», explica.
López de Lara señala que el cerebro de un niño no está completamente desarrollado y la corteza prefrontal, la encargada de ayudarle a calmarse o a pensar antes de actuar y controlar sus impulsos, «está todavía en obras». En cambio, la amígdala, cuyo papel es detectar los peligros, está hiperactivada en el caso de los infantes, lo que les lleva a reaccionar de forma más exagerada y descontrolada, aunque no haya una amenaza real.
«Lo he vivido como padre y como médico, y entender esto cambió la forma de criar a mi hijo. Detrás de cada rabieta hay un cerebro inmaduro que no necesita castigo, necesita contención, calma y repetición. Tu labor como padre no es apagar ese monstruo, es enseñarle a convivir con él», indica el profesional médico.
