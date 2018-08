Del rey de Patones al rey de las Españas Esta aldea negra de la sierra madrileña fue Cantaloa en 'Gran Hotel' pero debe su fama a que tuvo su propio monarca, que congenió con Carlos III JOSÉ ANTONIO GUERRERO Jueves, 30 agosto 2018, 00:48

Patones continúa en guerra contra los franceses. Una guerra incruenta y estrambótica, pero una guerra al fin y al cabo. Cuando Víctor Sanz, un patonero pura cepa de 45 años y dueño de 'El Rincón de Patones', se lo cuenta a sus comensales galos entre cucharadas de judiones, se parten de risa. Y es que todos los tratados de paz con Francia (hemos lidiado unas cuantas guerras con ellos) llevaban el sello del rey español de turno, pero no el de Patones. Porque este pueblo negro de la Sierra Norte de Madrid tiene rey. No un rey a la vieja usanza, de los de pompa cortesana y medrar en los palacios, sino un hombre bueno y justo, un anciano que resolvía los problemas derivados de la pura convivencia entre los vecinos. Y en Patones esta especie de juez de paz adquirió el título regio. Hay constancia documental desde el siglo XVII. La primera noticia de la actividad del peculiar soberano data de 1653, año en que se entrevista con el cardenal Moscoso –supremo canciller de Castilla– para solicitar la construcción de una ermita con campanario en el poblado. Pero la más conocida y la que llena de orgullo a las gentes de Patones es la misiva que su monarca envió al mismísimo Carlos III con el atrevido encabezamiento 'del Rey de los Patones al Rey de las Españas', y en la que osaba reclamarle su independencia de la cercana villa de Uceda, que les sangraba a impuestos. A Carlos III se le debió de desencajar el rostro: ¿quién era ese usurpador que se atrevía a dirigirse a él de tú a tú? El Borbón no tardó en mandar hasta Patones un destacamento militar, que se topó con un anciano pastor en una minúscula aldea montañosa. «Yo creo que a Carlos III le hizo gracia saber que el rey que le hacía la competencia era un sencillo pastor, así que aceptó sus reclamaciones, y ahí es cuando empieza a disiparse la figura del rey de Patones», explica risueña Ana Belén Castellano, la agente de empleo y de desarrollo local de Patones. Según los archivos municipales, la familia que heredaba el título real se apellidaba Prieto y aún quedan descendientes. El propio Víctor Sanz (su cuarto apellido es Prieto) es uno de ellos, pero la verdad es que hoy anda más ocupado en bordar las migas con chistorra, uvas y huevos de corral que sirve a sus clientes, que en rocambolescas tramas monárquicas.

400 euros por día de rodaje

Hay otras tramas para entretenerse. Porque Patones de Arriba (para diferenciarlo de su otra mitad, Patones de Abajo, núcleo de reciente creación) es uno de esos escenarios por los que suspiran las productoras para películas, anuncios y series de televisión. Sus macizos caserones de pizarra (de ahí lo de pueblo negro), su lavadero tradicional perfectamente conservado, su puentecito de piedra, la vieja ermita del cardenal Moscoso presidiendo la plaza, el pulcro empedrado de las calles en cuesta, en definitiva esta joyita arquitectónica incrustada entre rocas y montes apenas dista 60 kilómetros de Madrid, 40 minutos en coche. Su cercanía a la gran ciudad ha empujado a decenas de rodajes que buscan localizaciones para un entorno típicamente rural, o con aires medievales y hasta con un toque de misterio. En Patones se han rodado series como 'El secreto de Puente Viejo', 'El accidente', 'El Ministerio del Tiempo'; anuncios de Repsol y Coca Cola; entregas de MásterChef, y cintas como 'Todos lo saben' (2018), 'La voz dormida' (2011) o 'Lo nunca visto', con Carmen Machi y Pepón Nieto, que se estrenará en 2019. Pero si hubo una serie de época que dejó huella ésa fue 'Gran Hotel', que convirtió Patones en el pueblo de Cantaloa, a cuyas afueras se levantaba el lujoso hotel de las intrigas cruzadas y los amores de Alicia Alarcón (Amaia Salamanca) y Julio Olmedo (Yon González). Víctor Sanz les atendió en su restaurante, situado frente a la iglesia (hoy oficina de turismo) y que la ficción de Antena 3 transformó en la estación de ferrocarril de Cantaloa. «Les di de comer muchas veces, estuvieron varios meses rodando. Me llamó la atención la cantidad de gente que trabaja en una serie… ¡ah, y Amaia Salamanca, que era monísima!», recuerda. Lo único que censura es que los créditos que salían en la tele no destacaran suficientemente el nombre de Patones.

El Ayuntamiento cobra una tasa de 400 euros por día de rodaje, una bendición para las arcas municipales. De 'Gran Hotel', Ana Belén Castellano se queda con la magia de ver cómo la televisión es capaz de transformar un entorno en lo que necesita: una vieja ermita en una estación de tren o una calle en un típico mercado de principios del siglo XX. «Por cierto, que los puestos del mercado que montaron eran tan bonitos que cuando acabaron de rodar, el alcalde les pidió si se los podían quedar para el pueblo, pero no hubo suerte».

Con puestos pintorescos o sin ellos, con rey o sin rey, es el turista el que ocupa el verdadero trono de Patones de Arriba. Son legiones los que cada fin de semana toman sus calles como si no hubiera un mañana. Llegan sobre todo desde la cercana capital madrileña, pero se topan con un serio problema de aparcamiento porque al pueblo sólo acceden los vehículos de los residentes. El resto se busca la vida como puede atestando las cunetas y aprovechando cualquier vereda abierta en el monte. Cada sábado o domingo se llegan a juntar 1.200 coches (más de dos mil visitantes). Fuera del fin de semana la cosa cambia radicalmente.

Un pueblo sin adulterar

Hoy es miércoles y entre que agosto es el mes más flojo (la temporada fuerte va de septiembre a junio y hasta la oficina de turismo permanece cerrada) y hace un calor de narices, sólo unas pocas familias y un puñado de parejas se afanan en el sagrado ritual de patear y fotografiar cada rincón de la aldea. Masayuki e Hisae se cobijan del castigo del sol bajo una salvadora higuera. Él, un japonés de pocas palabras, parece embelesado con una casa de piedra negra tapizada por la hiedra. Ella es algo más locuaz. «Precioso pueblo, precioso pueblo», dice en un castellano voluntarioso. Una familia de Valencia que pasea junto al antiguo lavadero revela cómo ha llegado hasta aquí: «Pusimos en internet 'pueblos con encanto' y éste salió el primero». Y les ha encantado la arquitectura de pizarra y el empedrado de sus empinadas calles (ojo, en Patones, ni tacones ni zapatones). «Pocos pueblos he visto tan de pueblo como éste», resume la valenciana Isabel. «Es recrearse en la antigüedad», apunta Manuel, un madrileño que acaba de descubrirlo «y mira que lo tengo cerca. Es como para venirse a vivir».

Vivir, lo que se dice vivir todo el año, en Patones de Arriba viven muy pocos. Solo catorce vecinos que se enfrentan a los inviernos afilados de sus 853 metros de altitud y a la soledad de, pongamos por caso, un miércoles de noviembre a las ocho de la tarde. «Aquí se vive de maravilla, pero hay que saber vivir en un sitio tan pequeño, no hay tiendas, ni estancos», describe José Manuel Villalón mientras apura un 'marlboro' tras otro sentado a la fresca en 'La Cabaña de Patones', su restaurante. Se ve que lo del estanco le toca de lleno. El hostelero es uno de esos catorce valientes. José Manuel abandonó la presión de su trabajo de economista y se instaló en el pueblo a respirar silencio. «Me trajeron unos amigos hace más de treinta años y aluciné con lo que vi. ¿Pero qué es esta maravilla tan cerca de Madrid? El paisaje, la tranquilidad, la naturaleza... en cuanto pude alquilé una casa y empecé a venir los fines de semana. Luego ya me quedé a vivir y abrí el restaurante».

Anochece en Patones. No hay nada de contaminación lumínica. Y en este brillante firmamento de verano parece que las estrellas batallan por desplomarse sobre nuestras cabezas. ¡Pardiez que será orden del cielo!... o quizás del rey de Patones. La guerra continúa.