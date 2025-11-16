Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El parto sorpresa de una joven que dio a luz en su casa: «No sabía que estaba embaraza»

«Avisé a mi pareja y a mi padre para que me llevase en urgencias pero no dio tiempo», comenta la joven

Ideal

Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:19

Doble sorpresa en la casa de la joven Olivia Mínguez en Valencia cuando el pasado lunes de madrugada dio a luz en su casa a ... su hijo, sin saber que estaba embarazada. Al notar molestias, la joven se levantó de la cama y bajó al salón de su casa donde se puso de parto antes de que pudieran llegar los servicios sanitarios.

