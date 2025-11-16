El parto sorpresa de una joven que dio a luz en su casa: «No sabía que estaba embaraza»
«Avisé a mi pareja y a mi padre para que me llevase en urgencias pero no dio tiempo», comenta la joven
Ideal
Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:19
Doble sorpresa en la casa de la joven Olivia Mínguez en Valencia cuando el pasado lunes de madrugada dio a luz en su casa a ... su hijo, sin saber que estaba embarazada. Al notar molestias, la joven se levantó de la cama y bajó al salón de su casa donde se puso de parto antes de que pudieran llegar los servicios sanitarios.
«Me sentía muy mal, con dolores. Avisé a mi pareja y a mi padre para que me llevase en urgencias pero no dio tiempo. Mientras les esperaba aquí abajo, nació mi hijo», comenta Olivia. Su pareja y padre del pequeño, Aitor Chaves, explica que él estaba durmiendo y recuerda que fue un shock cuando escuchó los llantos del recién nacido.
«Me quedé totalmente en shock porque, claro, no me esperaba nada. Fue un momento bonito, pero al principio te quedas un poquito así, paralizado, pero después la verdad que muy felices y muy contentos de que esté aquí».
