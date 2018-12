El Parque Warner retira la figura del Bugs Bunny torero La figura retirada. / R. C. Si bien los responsables reconocen que hubo presiones en las redes sociales por parte de grupos animalistas y afines para que prescindieran de esa imagen, aseguran que la supresión de la figura obedeció a un cambio en su línea creativa I. O. DE O. Miércoles, 19 diciembre 2018, 08:51

Al conejo más famoso de los dibujos animados le han cortado la coleta. El parque de Warner Bross en Madrid ya no exhibe la figura de un Bugs Bunny chulesco, enfundado en un traje azul de luces con montera y muleta, sobre un fiero morlaco. La dirección del recinto temático retiró la figura hace ya varios meses, pero su controvertida decisión no ha trascendido hasta ahora. Si bien los responsables reconocen que hubo presiones en las redes sociales por parte de grupos animalistas y afines para que prescindieran de esa imagen, aseguran que la supresión de la figura obedeció a un cambio en su línea creativa. «Los niños de hoy en día no reconocen la figura del toro», afirman.

En su día, Podemos festejó la retirada de la imagen del popular personaje publicando un tuit en el que aseguraba que no era «coherente» que en un equipamiento infantil «se hiciera apología de una tradición bárbara y sangrienta». «La ONU ha recomendado a España el alejamiento de los niños de la violencia de la tauromaquía», agregaba el mensaje.

La figura retirada data de 1953, el año en que Bugs Bunny protagonizó un corto de dibujos animados teatral de Warner Bros para Looney Tunes, dirigido por Chuck Jones y escrito por Michael Maltese. En 'Bully for bugs', el conejo se dirige al gran festival de zanahorias cuando por error accede a una plaza de toros, en donde acabará supliendo al matador y derrotando al astado con un yunque que esconde tras la muleta.