«Papás y mamás, no seáis amigos de vuestros hijos: la familia no es una democracia» BLOG «Si tus hijos te ven como un amiguete, perderás tu autoridad y ellos te perderán el respeto» JUEZ CALATAYUD Miércoles, 22 mayo 2019, 09:33

«Defiendo y defenderé que los padres no podemos ser amigos de nuestros hijos, porque, entre otras cosas, se quedarían huérfanos: tendrían colegas y no padres. Si tus hijos te ven como un amiguete, perderás tu autoridad y ellos te perderán el respeto. Y la familia, que no es ni puede ser una democracia, se convertiría en una asamblea estilo Pancho Villa. Los padres son los padres».

Siga leyendo en el blog de Ideal el juez Calatayud.

Si deseas recibir cada semana la newsletter del magistrado, apúntate aquí al Ideal On+.