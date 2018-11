Oposiciones a la Guardia Civil: la novedad que beneficiará a quien se presente en 2019 Aunque se trata de una información que todavía no ha sido confirmada, ha generado grandes expectativas de cara a la convocatoria de 2019 A.O. Jueves, 8 noviembre 2018, 01:47

La Asociación Unificada de la Guardia Civil ha anunciado en Twitter una importante novedad en los requisitos que afectará positivamente a las personas que optan a una plaza de nuevo ingreso en el cuerpo.

«La Dirección General de la Guardia Civil pretende establecer en próximas convocatorias de acceso a la Benemérita reducir el requerimiento de estatura mínima en hombres y mujeres», ha dicho la asociación en la red social. Aunque se trata de una información que todavía no ha sido confirmada, ha generado grandes expectativas de cara a las oposiciones a la Guardia Civil de 2019.

En la actualidad, la altura mínima para entrar en el cuerpo de la Guardia Civil es 1,65 para los hombres y 1,60 para las mujeres. A partir de ahora, sin embargo, las personas cuya estatura sea inferior a estas cifras tendrán la oportunidad de opositar para formar parte de la Benemérita. No obstante, esta medida no será oficial hasta que no sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que no es seguro que se aplique en la próxima convocatoria.

Por el momento, sólo se sabe a ciencia cierta que las próximas oposiciones contarán con el mismo temario (el publicado en la orden del 9 de abril de 1996), que las pruebas físicas serán las mismas que en anteriores convocatorias, que el idioma extranjero será el inglés y que en julio se realizarán las pruebas teóricas, mientras que las físicas serán, previsiblemente, en septiembre.