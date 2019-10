«El omeprazol no protege al estómago y la población no es consciente de ello» Francisco Casado, médico del Hospital Clínico del PTS y especialista de Digestivo, avierte sobre el uso habitual de este fármaco ÁLVARO LÓPEZ Lunes, 14 octubre 2019, 14:26

Treinta años lleva el omeprazol en nuestras farmacias. Tres décadas es tiempo más que suficiente para que un medicamento como este se vuelva tan popular y conocido por gran parte de la población. Precisamente por esto, diferentes estudios clínicos han tratado de observar qué efectos adversos puede tener en la salud de las personas. Y los hay, pese a que la población no es consciente de ello.

Francisco Casado, médico del Hospital Clínico del PTS y especialista de Digestivo, explica que consumir este fármaco sin que esté prescrito médicamente no es aconsejable. «La población tiende a creer que el omeprazol protege el estómago, pero no es consciente de que no es así salvo que se tenga ya una dolencia», explica.

No en vano, el principio activo del omeprazol sirve para disminuir la cantidad de ácido que hay en el estómago y así combatir malestares como reflujo, úlceras o esofagitis. Por ello, «el ácido está en el estómago por algo y es necesario para hacer la digestión». Porque tal es la banalización del omeprazol, que la población no lo llega a considerar medicamento y sí un simple protector «que se toman porque creen que así su estómago va funcionar mejor y eso es un error».

La costumbre, cada vez más extendida, de tomar omeprazol antes de beber alcohol o comer en abundancia tampoco está bien vista por los médicos. «No es aconsejable porque es una sustancia que no es un antiácido que actúe inmediatamente, quizá te lo tomes hoy no empiece a tener efecto hasta mañana», explica el facultativo que opina que «sería mejor tomarse un Almax o algún medicamento de efecto más rápido».

Posibles efectos adversos

Con todo, consumir omeprazol de forma incontrolada o de manera habitual está provocando efectos adversos en la salud de la población. Según Casado, «se está observando que el omeprazol impide la extracción de la vitamina B12 de la carne, lo que a la larga puede resultar en un déficit». Esta vitamina es esencial para el funcionamiento del sistema nervioso y de la sangre.

Pese a que el médico deja claro que el omeperazol es un medicamento totalmente seguro si se toma correctamente, advierte que también preocupa porque algunos estudios clínicos apuntan a que a largo plazo también favorece la aparición de osteoporosis. El ácido del estómago es esencial para su correcto funcionamiento.

En cualquier caso, el problema de la automedicación de omeprazol tiene «difícil solución» para Casado. El facultativo cree que «después de treinta años es complicado que la población entienda que no es aconsejable tomarlo si no se tiene necesidad. Más difícil es si encima hoy por hoy su precio es muy inferior a lo que costaba hace tres décadas», sentencia el médico del PTS.