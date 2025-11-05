Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La 'influencer' Dulceida posa para los medios a su llegada a la tercera edición de los Premios Ídolo Efe

Ofrecen 1.000 euros por asistir como invitado VIP a una gala llena de famosos

La oferta, lanzada por Infojobs, está abierta a todo el mundo e incluye acompañante, traslado, hotel y todos los lujos

Camilo Álvarez

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:43

Sentirse estrella por un día. Eso es lo que promete una oferta de empleo en un famoso portal de trabjo online. Y tiene que ver ... con los Premios Ídolo, los primeros premios nacionales cuyo propósito es «poner en valor el papel, la credibilidad e influencia de los creadores de contenido digitales» del país. Tras el éxito de la primera edición en el Teatro Rialto de Madrid, los premios se han posicionado como referente anual para público, prensa, marcas y creadores de contenido.

