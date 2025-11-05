Ofrecen 1.000 euros por asistir como invitado VIP a una gala llena de famosos

Sentirse estrella por un día. Eso es lo que promete una oferta de empleo en un famoso portal de trabjo online. Y tiene que ver ... con los Premios Ídolo, los primeros premios nacionales cuyo propósito es «poner en valor el papel, la credibilidad e influencia de los creadores de contenido digitales» del país. Tras el éxito de la primera edición en el Teatro Rialto de Madrid, los premios se han posicionado como referente anual para público, prensa, marcas y creadores de contenido.

Y para esa gala, que tendrá lugar el 11 de diciembre, se busca a una persona que quiera asistir, como un invitado más, y además le pagan 1.000 euros netos por ello. Así lo anuncia el portal de empleo Infojobs: «Buscamos a una persona que quiera disfrutar de la Gala de los Premios Ídolo, un evento único donde serás uno más entre los protagonistas, para que vivas una experiencia memorable junto a celebrities, influencers, creadores/as de contenido».

Entre los invitados habrá nombres tan conocidos como Dulceida, Lalachús, Laura Escanes, Nil Ojeda, Kira Miró, Masi, Iban Garcia o Carlota Marañón.

Este 'Cool Job' de InfoJobs con los Premios Ídolo incluye:

- 1.000€ netos por un día de trabajo que consiste en ir como invitado VIP al evento y llevar a un/a acompañante

- Viaje de ida y vuelta desde tu casa. Estés donde estés. Aunque la oferta diga Madrid, podrás inscribirte de cualquier lugar

- Alojamiento incluido

- Vivir la experiencia VIP

- Tour por la alfombra roja y photocall

- Acceso a la Green room privada solo para celebridades

- Tour interno por el recinto, con visita a los camerinos

- Acceso a la post-party VIP

- Traslado al evento en vehículo oficial

- Y más experiencias Top

La gala tendrá lugar el 11 de diciembre en Madrid

InfoJobs llevará a cabo el proceso de selección y cederá los datos de la persona seleccionada a una ETT con el fin de formalizar el contrato de trabajo.