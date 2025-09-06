La OCU dice cual es el mejor detergente que deja la ropa blanco como el primer día por menos de 3,50 euros 'Esselt Eco recarga detergente universal', detergente en gel mejor valorado del supermercado Aldi

Esther Guerrero Sábado, 6 de septiembre 2025, 09:59

Hacer que la ropa blanca quede tan brillante como el primer día es todo un reto. Los detergentes de los supermercados, a pesar de ser marcas reconocidas, no suelen dar los resultados esperados que devuelvan la blancura y el brillo a la prenda.

Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha evaluado los distintos detergentes buscando el mejor que cumpla estos objetivos.

Tras comparar muchos, han determinado que el mejor no vale más de 3,49 euros. Además, se puede encontrar en uno de los supermercados más famosos del país, Aldi. Su precio por lavado es de tan solo 0,12 euros.

Se trata de 'Esselt Eco recarga detergente universal'. Con una puntuación excepcional en blancura en todo tipo de tejidos, este producto supera con creces el de otras marcas. Elimina todo tipo de manchas, incluso las más difíciles. Su envase es otro punto a favor, se elabora de forma sostenible y con bajo impacto ambiental. Algo que el supermercado sigue con casi todos sus productos.

En un futuro, dejará su actual nombre atrás para llamarse Tandil. Pero su calidad y las cualidades del producto seguirán siendo las mismas.

La OCU también ha comentado un par de productos que pueden sustituir por su calidad y sus efectos al de Aldi. Se trata de 'Formil Ropa blanca superconcentrado' de Lidl y 'Expert Optimal clean frescor alpino' de Carrefour.

El primero cuesta 3,29 euros y al igual que el de Aldi es de formato gel. Elimina manchas difíciles, incluso las que son de grasa. El único inconveniente es su bote, que no es sostenible al igual que el del otro supermercado.

Carrefour ofrece un detergente en formato polvo por un precio de 9 euros que da para 70 lavados. Otorga una blancura y brillo a las prendas blancas de la misma calidad que el de la marca Esselt. Pero no elimina las manchas de chocolate con la misma eficacia.