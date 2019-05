La OCU desmiente mitos sobre los beneficios de los ácidos grasos omega 3 La entidad ha hecho referencia a los últimos estudios, para desmentir que los alimentos ricos en omega 3 ayudan a prevenir las enfermedades coronarias y el cáncer AIDA ORTIZ GRANADA Jueves, 30 mayo 2019, 09:01

Que los ácidos grasos omega 3 previenen e incluso mejoran las enfermedades cardiovasculares y el cáncer es algo que, durante años, han defendido los expertos a capa y espada, una afirmación que la población tiene muy asumida como algo cierto y comprobado y que ahora la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto en duda.

La entidad ha hecho referencia a los últimos estudios realizados al respecto, para desmentir esta información, que apunta a que los alimentos ricos en omega 3, como algunos pescados o semillas, ayudan a prevenir las enfermedades coronarias. Para demostrarlo, la OCU señala una publicación de 2018 en la que se recogen distintos ensayos clínicos, que revelan que la incidencia de estas enfermedades es la misma en personas que toman complementos alimenticios de omega 3 que aquellos que no los incluyen en su dieta.

Las investigaciones apuntan a que sólo en los casos en los que los que se aumenta el consumo de determinados alimentos como nueces, aceites vegetales y semillas oleaginosas, se aprecia una ligera disminución de la incidencia. No obstante, se trata de unos datos muy limitados, que no llegan a ser concluyentes.

Estos estudios, por tanto, revelan que no existe evidencia alguna de que la ingesta de ácidos grasos omega 3 aportan beneficios para la salud cardiovascular y que, por tanto, no existe necesidad alguna de incluir suplementos en la dieta. Esto no significa, no obstante, que no sean nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del organismo, que no los genera por sí mismo. Los expertos, en este sentido, recuerdan la importancia de incluir en la dieta pescado azul.

Existen, no obstante, dos excepciones en estas investigaciones: las mujeres embarazadas que toman suplementos de omega 3 disminuyen el riesgo de sufrir un parto prematuro y aquellos pacientes con niveles elevados de triglicéridos pueden reducirlos con un tratamiento específico a base de ácidos grasos omega 3.