La OCU aclara las dudas con la gasolina 'low-cost': ¿es peor que las de las grandes cadenas?

En España generalmente hay dos tipos de estaciones de servicio en las que repostar gasolina y diésel: las tradicionales de grandes marcas y las denominadas ... como 'low-cost'. Las primeras ofrecen una sensación de mayor calidad, mientras que las segundas permiten repostar con descuentos de entre 10 y 20 céntimos por litro.

Y ante esa diferencia de precio muchos usuarios piensan que la calidad que ofrecen los combustibles de las 'low-cost' es menor. Así que para comprobar si realmente es así, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado un nuevo estudio que deja claro que, pese a que se pueda pensar lo contrario, la gasolina de estas estaciones de servicio no es peor. De hecho, cumple con los mismos estándares que los de las marcas tradicionales.

El análisis de la OCU ha consistido en el estudio de 80 muestras de combustible compradas en gasolineras de cadenas grandes, cadenas medianas, gasolineras 'low-cost' y estaciones de hipermercados en España. Y el resultado tras estudiar todas las muestras es claro: cada una de ellas cumple con la normativa vigente, lo que desmonta la creencia de que repostar en estaciones económicas perjudica al vehículo.

El estudio desvela que las diferencias entre combustibles son «mínimas». De hecho, apuntan que las únicas diferencias entre las distintas estaciones de servicio son los aditivos que usa cada marca y que la influencia de estos aditivos en el rendimiento o el motor es «muy difícil de comprobar».

Calidad similar, precio diferente

A pesar de que la calidad es prácticamente la misma en todas las gasolineras, donde sí que hay diferencias, y grandes, es en el precio. Por ejemplo, la OCU desvela que en el caso del diésel varía mucho en función del lugar en el que se reposte:

• Grandes cadenas: 1,47 €/litro

• Cadenas medianas: 1,38 €/litro

• Gasolineras 'low-cost': 1,34 €/litro

• Gasolineras de hipermercados: 1,32 €/litro

Con la gasolina sucede algo bastante parecido, variando casi 10 euros el precio de llenar el depósito en función de si se hace en una gasolinera de grandes marcas o en una 'low-cost'. Estos son los precios medios según la OCU de la gasolina:

• Grandes cadenas: 1,53 €/litro

• Cadenas medianas: 1,45 €/litro

• Gasolineras 'low-cost': 1,43 €/litro

• Gasolineras de hipermercados: 1,40 €/litro