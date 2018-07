«Occidente se 'tercermundiza'» Multidisciplinar. En su faceta de escritora, la mexicana Sayak es autora del polémico 'Capitalismo Gore'. / R. C. Filósofa, poeta, ensayista y transfeminista,Sayak Valencia arremete contra un sistema neoliberal que «manipula y enajena a la sociedad» IRMA CUESTA Domingo, 29 julio 2018, 02:17

A Sayak Valencia (Tijuana, México, 1980) le cambió la vida el día que conducía su coche, acompañada por su hermana, detrás de un 'pick up' negro sin matrícula y con la panza repleta de bolsas negras de basura por el boulevard Insurgentes. Al atravesar un badén, una de aquellas bolsas se desgarró dejando caer al asfalto el torso descuartizado de un hombre que aún conservaba la cabeza; un chico joven, moreno y de ojos grandes. Sayak esquivó el cuerpo y continuó aterrada la marcha. No pudo detenerse. Tratando de recuperar la calma, miró a su hermana y le preguntó qué era lo que había pasado, deseando que la respuesta fuera que acababan de sufrir una alucinación. «Era el torso de un hombre descuartizado, Sayak, esto es Tijuana». Filósofa, poeta, ensayista, exhibicionista, 'performer' y doctora europea en filosofía, teoría y crítica feminista, ha contado esta historia cientos de veces porque fue ese día cuando decidió escribir 'Capitalismo Gore', un ensayo en el que pinta un escenario oscuro que, asegura, nos ensombrecerá a todos.

- ¿Qué es exactamente eso del 'capitalismo gore'?

- La palabra gore describe situaciones de violencia extrema, desmembramientos, derramamiento injustificado de sangre..., y a mí me sirve como metáfora para hablar del capitalismo neoliberal en los circuitos fronterizos, en donde no solo produce mercancías, sino que produce muertos. Es una crítica a los sistemas económicos que imperan en la actualidad, que son neocoloniales y exigen que la gente, para poder sobrevivir, realice prácticas atroces.

- Escuchándola, da la impresión de que el capitalismo es el culpable de todos los males y que nosotros, aunque lo intentemos, no tenemos mucho que hacer.

- No hablo de culpa, sino de buscar responsabilidades sociales y políticas. No somos pobres porque queramos, sino porque hay unas condiciones que saquean, desestructuran la economía, retiran los medios para poder sobrevivir y luego te exigen que lo hagas. Pero también hablo de responsabilidad social, porque hemos permitido que nos manipulen. Lo que quiero decir es que no solo es cosa de unos tipos malos y criminales.

- El escenario que dibuja es terrible. Y, por si fuera poco, habla en su ensayo de que se está 'tercermundizando' el primer mundo...

- Hablo de 'tercermundización', un término políticamente incorrecto, en el sentido de que, durante mucho tiempo, Occidente se mantenía en un clima de bienestar y seguridad, y todo eso se está precarizando a través del paro, de la crisis... Está sucediendo un poco lo que nos pasó a nosotros, la anterior generación: la desregulación de la política, la impunidad... El hecho de que hayan salido los violadores de 'La Manada' transmite esa sensación de impunidad total que en Latinoamérica es constante y que aquí no era habitual. Y cuanto más precariedad y más pobreza, peor. Trabajaremos por menos dinero, la mujeres estarán más asustadas, nos manifestaremos menos...

Utilizar la indignación

- Además de apreciar un Occidente en decadencia, ¿cómo ve las cosas al otro lado del Atlántico?

- No soy pesimista, soy descriptiva. También es cierto que vengo de un sitio en el que eso que en Europa horrorizaría sólo de pensar en ello, allí es algo habitual, pero hay una lógica fronteriza que se va extendiendo al resto de las sociedades. Tijuana es una ciudad muy peculiar, muy cruda y violenta, pero también es una ciudad reflejo de los difíciles intercambios entre el primer y tercer mundo. Por eso es una especie de laboratorio neocolonial.

- ¿Y cómo encajan allí las políticas de Trump?

- Antes de llegar él a la Casa Blanca, las cosas ya habían cambiado mucho. Hablamos de deportaciones masivas, no solo de mexicanos, que ya con Barack Obama fueron tremendas. En Tijuana, por ejemplo, hay 30.000 haitianos viviendo. En los últimos diez años, las políticas se han reconfigurado de manera importante y las lógicas que se apuntalan en esa frontera serán las que gobiernen la necropolítica pública no sólo en Estados Unidos, sino en Europa y en el resto del mundo.

- Insisto, ¿y con Trump?

- Él también lo hace. La diferencia solo reside en que Trump hace gala de ello, se convierte en un bufón, en una 'celebrity'. A mí lo que realmente me preocupa no es él en sí mismo, sino las lógicas de base que dirigen a la Administración.

- Vamos, que cree que en Estados Unidos el conservadurismo ha llegado para quedarse...

- Trump lo que está haciendo es elevar el nivel de indignación para que las políticas conservadoras que antes nos parecían completamente reaccionarias se vean ahora como algo normal y permitido, simplemente, porque no llegan al grado de delirio de Trump. Él es esa figura escandalosa que hace esa gestión bufonesca, pero detrás están los movimientos hacia una gran derecha racista, fascista y antifeminista.