El obispo de Cádiz investigado por el Vaticano por abusos dice que las acusaciones son falsas

El obispado de Cádiz y Ceuta ha difundido este lunes un comunicado en el que sale al paso de la noticia de que el actual ... prelado de ambas ciudades, el madrileño Rafael Zornoza Boy, de 76 años, está siendo investigado por el Vaticano por, presuntamente, haber abusado sexualmente y de forma continuada de un joven desde que era menor en los años 90 cuando era sacerdote en Getafe y dirigía el seminario de esa diócesis.

El obispo ha decidido suspender su agenda temporalmente hasta que se esclarezcan los hechos que el obispado niega y califica de «falsos». Ha sido el diario El País el que ha adelantado que el Vaticano ha abierto una investigación por pederastia contra el obispo de Cádiz cuando Zornoza dirigía el seminario de Getafe en los años 90 del siglo pasado. Es la primera vez que un obispo español es investigado por agredir sexualmente a un menor.

Según la nota enviada por la autoridad eclesiástica gaditana, las acusaciones que se hacen, referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi treinta años, «son muy graves y además falsas». El obispado admite que el caso fue introducido la semana pasada en el tribunal de la Rota de la Nunciatura apostólica en España, que en principio sería la institución encargada de estudiar la denuncia y juzgarla. «Hay una plena confianza en la justicia y se colaborará con ella en todo lo que sea requerido. Al mismo tiempo, es necesario recordar el respeto a la presunción de inocencia que asiste a todas las personas», señala el comunicado remitido a este periódico por la Oficina de Prensa del Obispado, desde donde adelantan que el obispado no hará más declaraciones hasta conocer la decisión del citado tribunal eclesiástico.

Con todo, Zornoza ha decidido este lunes suspender temporalmente su agenda «para el esclarecimiento de los hechos» y también «para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo».

Tampoco la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha hecho ningún comentario sobre sus posibles actuaciones en este caso. Zornoza es miembro de la Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias desde marzo 2024, y anteriormente, presidió la Comisión Episcopal del Clero (2017-2020) y fue también miembro de esta Comisión (2011-2017). Además, ha sido miembro de la Comisión Episcopal para Seminarios y Universidades (2006-2014), tal y como recoge la web de la CEE.

Rafael Zornoza Boy nació en Madrid el 31 de julio de 1949 y fue ordenado sacerdote el 19 de marzo de 1975. Licenciado en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Comillas y obispo de Cádiz y Ceuta desde 2011, tuvo su primer encargo pastoral en la parroquia de San Jorge, en Madrid, como vicario parroquial, siendo párroco Francisco José Pérez y Fernández-Golfín, que fue primer obispo de Getafe.

Con la creación de la nueva diócesis de Getafe, en 1991, Zornoza pasó a secretario particular del obispo, con el que colaboró de modo muy estrecho. En 1994, ocupó el puesto de director del seminario y en 2005 fue nombrado obispo auxiliar de Getafe hasta que seis años después, el papa Benedicto XIV lo ascendió a obispo de la diócesis de Cádiz y Ceuta. Su lema pastoral es: «Muy gustosamente me gastaré y desgastaré por la salvación de vuestras almas».

En sus años en la diócesis de Getafe, Zornoza potenció la pastoral de juventud y creó asociaciones para la formación cristiana de jóvenes, como la Asociación Juvenil Llambrión y la Escuela de Tiempo Libre Semites, que organizaba campamentos y actividades de montaña.

Es la primera vez que se investiga en España a un prelado por un supuesto caso de abusos a menores. La semana pasada trascendió que la Conferencia Episcopal y la Compañía de Jesús habían apartado provisionalmente de su puesto a un sacerdote jesuita acusado de abusos sexuales a un menor. El religioso ocupaba la dirección de la Comisión de Pastoral Penitenciaria en la CEE.