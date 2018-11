Habrá nuevas oposiciones en Correos, que cierra el plazo para entrar en su bolsa de empleo Desde el pasado mes de octubre se encuentra en funcionamiento Á.L. Lunes, 5 noviembre 2018, 14:16

Correos, una de las empresas públicas que más trabajadores tiene en España, ha cerrado el plazo para entrar en su bolsa de empleo. Eso significa que quienes quieran acceder a la empresa de mensajería a través de este modo, ya no podrán hacerlo hasta que se vuelva a abrir en el futuro. Pues la actual bolsa se actualizó hace unos días y está en vigor desde el 1 de octubre.

Se da la circunstancia de que la anterior bolsa de empleo para Correos solo tenía un año de vigencia. Pero hubo problemas en el registro de los trabajadores ya que muchos de ellos no lograron acreditar los requisitos y méritos que en teoría decían tener para acceder a tal bolsa. Eso obligó a la empresa a tomar medidas y reabrir una bolsa que ya ha sido cerrada de nuevo.

No obstante, además del problema que ha supuesto para Correos que muchos de sus candidatos a esta bolsa no cumplimentaran bien sus solicitudes, también sucede que algunos candidatos no estaban disponibles por estar optando a otros puestos.

Pese a todo, las plazas para entrar en Correos también se pueden lograr a través de oposiciones. De hecho, se espera que para el próximo año se abra de nuevo un periodo de oposiciones con una nueva oferta de empleo pública para la empresa. Eso sí, la misma no se ofertará hasta que no termine el proceso de oposiciones que tuvo lugar a finales de septiembre y que levantó algunas suspicacias entre los opositores.