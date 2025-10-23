1 de noviembre y 6 de diciembre: ¿te compensarán los festivos que caen en sábado en 2025? Este año son varios los días no laborables que caen en fin de semana y surgen las dudas entre los trabajadores

Camilo Álvarez Granada Jueves, 23 de octubre 2025, 10:52 | Actualizado 11:05h. Comenta Compartir

Se acerca el 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, que este año cae en sábado. En diciembre se vuelve a repetir esta circunstancia el 6 de día 6 (Día de la Constitución). Cuando se da esta circunstancia, en la que el festivo cae en fin de semana (sábado o domingo), surge la duda entre los trabajadores de si estos festivos se deben compensar de alguna manera. El portal especializado en derechos laborales Casadeley.com lo aclara.

El artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores (ET) establece que «las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales. [...] El Gobierno podrá trasladar a los lunes todas las fiestas de ámbito nacional que tengan lugar entre semana, siendo, en todo caso, objeto de traslado al lunes inmediatamente posterior el descanso laboral correspondiente a las fiestas que coincidan con domingo».

No obstante, ha habido cierta problemática cuando los festivos coinciden con días no laborables como puede ser el sábado o el domingo. Al respecto, se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de Madrid en la Sentencia de fecha 8 de marzo de 2016, donde interpreta el precepto y despeja las dudas al respecto.

En opinión del tribunal, las fiestas anuales reseñadas responden a días que el legislador considera como no laborables, sin embargo, esto no quiere decir que si dicho día festivo coincide con un día no laborable, este tenga que ser compensado por la empresa. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid entiende que lo único a lo que faculta el artículo 37.2, es a que el Gobierno traslade a los lunes todas las fiestas de ámbito nacional que tengan lugar entre semana. En todo caso, es obligado el traslado al lunes inmediatamente posterior el descanso laboral correspondiente a las fiestas que coincidan con domingo, pero no ocurre lo mismo con aquellas que caigan en sábado.

Así pues, los días festivos que coinciden en sábado no deben ser compensados por la empresa de forma obligada. En cuanto a los festivos que caen en domingo, según el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores, los festivos nacionales que coincidan en domingo deben ser trasladados al lunes de forma obligatoria.

Por lo tanto, no cabe considerar que las fiestas anuales son días de descanso retribuido, de tal manera que si coinciden con un día en que no había obligación de trabajar por otra razón, el empresario no está obligado a conceder otro día de descanso compensatorio. Es decir, la ley no garantiza 14 días de descanso en concepto de fiestas anuales sino que en las fechas señaladas no se trabaje, por lo tanto, no procede dar un día descanso en compensación por el festivo no disfrutado, resume Casadeley.

Temas

Calendario Laboral