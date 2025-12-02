La novedad que presenta Mercadona para esta Navidad: nuevas ideas y consejos prácticos

La Navidad está a la vuelta de la esquina y ya se empiezan a llenar las despensas de cara a estas fiestas. Menús sorprendentes y ... productos de calidad son las prioridades en muchos hogares, por eso cualquier idea para triunfar es bienvenida.

Mercadona pretende convertirse en la fuente de recursos de muchos españoloes y para ello ha publicado una nueva edición de su Revista de Navidad, llena de ideas y consejos prácticos para «triunfar en estas fechas», señala la compañía en una nota. En ella no solo ofrece múltiples recetas «originales» para preparar un menú completo de «manera rápida y sencilla», sino también «ideas 'top' de maquillajes y peinados para 'brillar' en estas fiestas, además de propuestas de regalos que dejarán huella».

Los contenidos de esta nueva edición de la revista «responden una vez más a las necesidades de los clientes, a quienes la compañía escucha constantemente para cubrir sus expectativas», aseguran desde Mercadona. Está ya disponible en versión digital (a través de la web de Mercadona) y en formato físico en las tiendas (unidades limitadas).

En cuanto a las propuestas para sorprender con un buen menú, destacan ideas para preparar cócteles y otros aperitivos de vicio; recetas con sabor a tradición (hojaldres, asados, guarniciones…) y para elaborar en tan solo 15 minutos (pulpo con puré de castañas o una crema de gambón y calabaza), secretos de sumiller e incluso consejos para un buen postre: desde cómo cortar la piña hasta cómo crear un rincón dulce o conocer cómo se elabora el tradicional roscón. Y como la decoración también es clave, no faltarán propuestas con menaje desechable y velas.

La Revista de Navidad de Mercadona también ofrece información sobre la Colección Celestial Night, con productos con los que preparar los mejores 'looks' de día y noche. Asimismo, «incorpora propuestas de peinados sencillos y elegantes, con productos que tratan y cuidan el cabello, y peinados con volumen, además de informar de todo lo necesario para despedir el año».