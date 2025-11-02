Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fray Hermenegildo, superior de los hermanos fossores, la única congregación que cuida de los camposantos y de la que solo quedan cinco miembros. Pepe Marín

Fray Hermenegildo | Superior de los hermanos fossores

El fraile que lleva 60 años enterrando muertos y ha superado seis ictus: «El cementerio de noche me da miedo»

La entrevista ·

Lleva casi 60 años enterrando muertos y estos días no para. «Los fantasmas son los humanos»

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

Hermenegildo García Oliva, fray Hermenegildo (Huelva, 80 años), es el superior de los Hermanos Fossores de la Misericordia (fossor, que viene del latín, se podría ... traducir como 'el que cava' y por extensión, un sepulturero), una pequeñísima congregación religiosa fundada en 1953 para cuidar los cementerios y enterrar a los difuntos. Cuando él dejó un buen trabajo en Correos para ingresar en la Orden en 1967, eran 28 hermanos en toda España; hoy solo quedan cinco: tres en Logroño y dos en Guadix. En esta localidad granadina de casi 19.000 habitantes, el superior de los fossores convive con el hermano Vicente, un novicio venezolano de 35 años, en una casa-cueva situada junto a la tapia del camposanto accitano. Se levanta a las 5:45 y tras rezar, asearse, asistir a misa y desayunar, empieza su jornada laboral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  2. 2 Huevazos y desvío de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada
  3. 3

    Detenido un hombre tras provocar altercados en un local de la calle Ganivet
  4. 4 A prisión la mujer que hirió de gravedad a una joven de 17 años con una navaja en Carretera de la Sierra
  5. 5 Un detenido en Granada envuelto en una red nacional de venta ilegal de medicamentos por internet
  6. 6

    «Este es el camino, seguimos en descenso, pero no me preocupa»
  7. 7 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  8. 8 Calor y Café organiza su almuerzo solidario para alimentar a miles de niños en Kenia
  9. 9

    Sonya Keefe y la resistencia defensiva dan el triunfo al Granada Femenino
  10. 10 Le piden siete años y medio de prisión tras retener a una mujer en su domicilio de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El fraile que lleva 60 años enterrando muertos y ha superado seis ictus: «El cementerio de noche me da miedo»

El fraile que lleva 60 años enterrando muertos y ha superado seis ictus: «El cementerio de noche me da miedo»