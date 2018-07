«Los niños que solo consiguen ser libres cuando los encerramos» BLOG «Les apartamos de las verdaderas cárceles, que son la droga, el delito… y consiguen liberarse de un pasado de fechorías, excesos y encontronazos con la ley» JUEZ CALATAYUD Viernes, 13 julio 2018, 12:35

«Acabo de participar en los cursos de verano sobre menores que se celebran anualmente en la localidad almeriense de Purchena y que ya van por su XIX edición. En mi opinión, son una cita ineludible para cualquiera que esté interesado en la materia. Gracias a la Universidad de Almería y al Ayuntamiento de Purchena por su tesón y su empeño en hacerse eco de lo que se hace en Andalucía y en España en materia de rehabilitación y protección de menores, que es mucho y bueno.

Después he estado visitando a los chavales que tenemos encerrados por aquellas tierras (en los centros de Purchena y Oria) y, como siempre, me he llevado una alegría. Por cierto, no acabo de acostumbrarme a que ellos también se alegren de verme: soy la persona que les metí entre rejas, pero me reciben con afecto sincero».

Siga leyendo en el blog del juez Calatayud en Ideal.