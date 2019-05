«Los niños tienen que estudiar lo que les guste sin pensar en si ganarán mucho dinero o no» BLOG «El que hace lo que le gusta siempre encuentra una salida», afirma el juez de menores EMILIO CALATAYUD Sábado, 18 mayo 2019, 09:52

Buenas, soy Emilio Calatayud. Me dirijo a los niños y adolescentes que en estos momentos están examinándose y empiezan a sopesar qué quieren ser de mayores. Mi recomendación es que estudies lo que os guste y no lo que la sociedad dice que os tiene que gustar porque ganaréis más dinero.

Ahora me dirijo a los padres de los niños y adolescentes que estos momentos están examinándose: no os preocupéis solo por si unos estudios tienen salidas o no. El que hace lo que le gusta siempre encuentra una salida.

