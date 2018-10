«Tenemos niños edulcorados a los que hay que hacérselo todo porque no han pegado un palo al agua en su vida» BLOG «Un chaval me dijo que robaba y agredía porque se aburría; le contesté que lo íbamos a encerrar para que se divirtiera» JUEZ CALATAYUD Jueves, 25 octubre 2018, 09:20

El otro día, un chaval me dijo que robaba y agredía a otros chicos porque se aburría. Ni necesidad, ni un trastorno, ni ¡ná!. Que se aburría la criatura. En estos tiempos, parece que todo es posible. Tenemos niños edulcorados a los que hay que hacérselo todo porque no han pegado un palo al agua en su vida. Ya solo nos faltaba que hubiera chavales que se dedicasen al delito para no aburrirse.

Siga leyendo en el blog de Ideal del juez Calatayud.