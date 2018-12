«Que un niño pegue al maestro no son gajes del oficio, ¿o es que van a incluir en Magisterio la asignatura de defensa personal?» BLOG «Lo digo porque recientemente la Junta de Andalucía, parece que con el propósito de ahorrarse una indemnización, alegó que la agresión sufrida por un profesor era un «riesgo inherente» al oficio de enseñar. ¡Qué barbaridad!» JUEZ CALATAYUD Viernes, 21 diciembre 2018, 07:54

Que a un maestro le pegue un alumno, o los padres de un alumno, no son gajes del oficio, no es un «riesgo inherente» a la profesión de docente. ¿O es que van a incluir una asignatura de defensa personal en la carrera de Magisterio? Si es así, yo no me he enterado. Y espero que no hayamos llegado a ese punto.

Lo digo porque recientemente la Junta de Andalucía, parece que con el propósito de ahorrarse una indemnización, alegó que la agresión sufrida por un profesor era un «riesgo inherente» al oficio de enseñar.

