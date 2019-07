Cómo este niño autista de 7 años ha aprendido a hablar 9 idiomas Rafael, el menor con autismo, y su familia en su quinto cumpleaños. / Facebook. «Cuando quiere aprender un idioma, permanece concentrado durante un mes, pero no habla todos los idiomas todo el tiempo, solo el inglés lo habla todo el día, es con el cual se siente cómodo«, dice su madre IDEAL Jueves, 11 julio 2019, 09:58

A los dos años un neuropediatra le diagnosticó un autismo severo a Rafael, un niño brasileño. Sus padres, residentes en Timbó, en el estado brasileña de Santa Catarina, estaban desconcertados. «Los médicos ni siquiera sabían si mi hijo conseguiría hablar», dice su madre.

Rafael tardó hasta en aprender a sentarse cuando era pequeño. Hasta los 2 años, no interactuó, no miraba a los ojos y parecía estar sordo. Luego empezó a ver vídeos de YouTube, principalmente en inglés. «Pensaba que ponía los videos en otro idioma porque no sabía cómo jugar con la tableta, así que yo siempre cogía el dispositivo y le ponía una animación en portugués», agrega la madre.

A los 4 años, Rafael comenzó a hablar durante una sesión con la terapeuta. Y lo hizo en inglés. «Me quedé preocupada porque, de repente, comenzó a hablar como si hablara el idioma con fluidez, sin haber recibido clases ni salido del país».

El aprendizaje inesperado del niño se produjo debido a una de las características del autismo: la hiperconcentración

El aprendizaje inesperado del niño se produjo debido a una de las características del autismo: la hiperconcentración, una capacidad que las personas diagnosticadas con TEA pueden desarrollar para mantener la atención centrada en un interés específico, como idiomas, astronomía o música, sin distraerse con ninguna otra información.

Hoy, a la edad de 7 años, Rafael ya ha aprendido nueve idiomas: esperanto, el lenguaje de señas brasileño, portugués, español, ruso, japonés, alemán e italiano. Actualmente, Rafael aprende árabe.

«Cuando quiere aprender un idioma, permanece concentrado durante un mes, pero no habla todos los idiomas todo el tiempo, solo el inglés lo habla todo el día, es con el cual se siente cómodo», concluye la madre.