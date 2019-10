La razón por la que ningún coche puede ser completamente negro Aunque estuviera delante de nuestra mirada, seríamos incapaz de verlo en algunas circunstancias Á.L. Sábado, 19 octubre 2019, 12:04

El BMW X6 Vantablack VBx2 ha sido el último en intentarlo, pero no es el primero. Nos referimos a un coche que ha sido diseñado para tener la gama de negro más pura que exista en una pintura de coche. Sus creadores prometen que la calidad del acabado negro es tal que cuenta con centenares de partículas negras que hacen que sea el color oscuro más perfecto que existe en un automóvil. Sin embargo, no verá la luz con casi total seguridad.

El motivo por el que este BMW X6 no saldrá al mercado, como tampoco salieron antes otros vehículos de similares características es que es muy inseguro. No porque sus prestaciones no estén a la vanguardia, que lo están y de qué manera, sino porque su color es su peor enemigo. Un negro tan oscuro como el que tiene este coche hace que sea casi invisible al ojo humano favoreciendo posibles accidentes.

Los expertos explican que el ojo es incapaz de ver los detalles de un objeto que es tan negro por lo que lo elimina virtualmente de su espacio visual. Dicho de otro modo, aunque estuviera delante de nuestra mirada, seríamos incapaz de verlo en algunas circunstancias. De modo que no parece una buena idea tener el coche «más negro del mundo», por más bonito que luzca.