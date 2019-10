Le niegan el alquiler de un piso en Madrid solo por ser andaluz Un joven que buscaba donde alojarse mientras estudia un máster en la capital de España, se encontró con la negativa del propietario a arrendarle la vivienda por ese motivo IDEAL Jueves, 17 octubre 2019, 15:12

Ángel López, un alumno de la Universidad Complutense de Madrid, se ha quedado sin piso simplemente por ser andaluz. Aunque pueda parecer increíble, la realidad es que, según cuenta ABC, el joven se encontró con la negativa de un propietario a arrendarle su vivienda al enterarse que era sevillano.

Ángel explica que él buscaba una habitación para poder alojarse mientras estudia un máster de Sociología, cuando encontró la de la vivienda que le hizo pasar por este mal trago. Asegura que charló con el propietario de manera cordial y por WhatsApp hasta que este dejó de responder a los mensajes del joven.

«Te voy a ser sincero, no quiero que te moleste, pero no me gustan los andaluces. Dudo que nos llevemos bien»

«Pensé que igual no me había leído la primera vez que le escribí», relata el estudiante sevillano. Al volver a hablarle, el propietario le preguntó que de dónde era. A lo que Ángel respondió: «¡Qué más da de dónde exactamente, no puedes juzgar a alguien por ser de Cataluña, de Madrid o de Andalucía!». Lejos de cejar en su empeño, el arrendador volvió a preguntar que de qué parte venía y fue en ese momento cuando tuvo lugar la impactante respuesta.

Al explicarle Ángel que era de Sevilla, el propietario del inmueble le respondió de una manera que suena irreal: «Te voy a ser sincero, no quiero que te moleste, pero no me gustan los andaluces. Dudo que nos llevemos bien». Unas palabras que dejaron sorprendido al estudiante y a las que solo pudo responder con un «vale» y con un audio le contestó que le parecía bien y que él tampoco quería ir y a su piso. Zanjando así una conversación que resultó ser del todo increíble para los tiempos que corren. Por si fuera poco, Ángel sigue buscando piso.