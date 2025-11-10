Se niega a recoger a su hija de 14 años y el Supremo lo absuelve por abandono: «Fue algo puntual»

Un hombre ha sido absuelto de un delito de abandono por negarse a recoger a su hija. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ... absolvió a finales de septiembre del delito de abandono a un padre que se negó a recoger a su hija, de 14 años en el momento en el que sucedieron los hechos.

La guarda y custodia de esta menor estaba atribuida a la madre, sin embargo, durante el mes de marzo de 2022 la hija estaba residiendo con su padre. La adolescente se marchó al domicilio de la tía de una de sus amigas. Desde allí manifestó que no podía volver a su casa. La tía de su amiga llamó al padre de la niña para que fuese a recogerla, pero este se negó en todo momento, incluso cuando se lo solicitaron agentes de la Guardia Civil, se negó a personarse en dependencias oficiales.

El Alto Tribunal refleja que el padre desatendió el deber general de protección y cuidado inherente a la patria potestad que ostentaba en ese momento sobre su hija menor. Sin embargo, el TS entiende que se trató de un episodio puntual y aislado. «Cuando de cuestiones de patria potestad se trata, el principio de intervención mínima del Derecho Penal impone que se trate de una infracción cualitativamente grave de los deberes civiles de asistencia, lo que requiere una cierta permanencia en la desatención, así como una situación de necesidad», señala.

El Supremo concluye que no da lugar al delito cualquier falta ocasional en la atención del menor, sino que solo se contemplaría con aquellas que, por su gravedad o duración y por la ausencia de otras instancias de asistencia, puedan lesionar o poner en peligro los derechos básicos de los menores.

Sin gravedad necesaria

En este caso, la Sala entiende que la conducta del padre no reviste la gravedad necesaria para merecer un castigo penal. Apunta que aunque el padre se negase a recoger a su hija, su actitud no generó una situación de peligro -ni abstracto ni concreto- para la menor, puesto que se encontraba en un entorno seguro.

En su sentencia, destaca, además, que se desconoce el régimen de visitas vigente entre padre e hija, y que la menor había manifestado que ese día había quedado con él, extremo no acreditado en la causa. Tampoco constan las razones que impidieron a la menor regresar al domicilio materno, lo que para la Sala resulta relevante, ya que podría incidir en los motivos por los que el padre se negó a recogerla. La sentencia del Juzgado de lo Penal alude, además, a un contexto de conflicto familiar vinculado al régimen de visitas.

El Supremo considera que su actuación, si bien reprochable en el ámbito civil o moral, carece de antijuridicidad penal. El episodio fue único, puntual y aislado, y la menor no quedó desamparada ni en riesgo inminente, al encontrarse en un entorno seguro y posteriormente bajo custodia de su madre.