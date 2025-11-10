Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fachada del Tribunal Supremo Ideal

Se niega a recoger a su hija de 14 años y el Supremo lo absuelve por abandono: «Fue algo puntual»

El Alto Tribunal entiende que fue un hecho puntual y que la menor, de 14 años, estaba en un entorno seguro

Alberto Flores

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:19

Un hombre ha sido absuelto de un delito de abandono por negarse a recoger a su hija. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ... absolvió a finales de septiembre del delito de abandono a un padre que se negó a recoger a su hija, de 14 años en el momento en el que sucedieron los hechos.

