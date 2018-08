La multa de 500 euros que puede caerte si tus acompañantes bailan así en el coche EFE El último caso ha tenido lugar en Salamanca con un ciudadano francés Á.L. Martes, 21 agosto 2018, 10:30

Conducir de forma temeraria le ha costado a un conductor de nacionalidad francesa una multa de 500 euros. El motivo de dicha infracción es que la Policía Local de Salamanca interceptó a su vehículo cuando en el interior del mismo había cuatro personas de las cuales dos bailaban en los asientos traseros.

El suceso, que tuvo lugar la pasada semana, se llevó a cabo a plena luz del día. Sobre las cinco de la tarde del pasado viernes 17 de agosto, los agentes de la Policía Local de Salamanca recibieron el aviso de que un Audi A3 descapotable estaba circulando por la ciudad con al menos dos personas bailando de pie en los asientos traseros.

La Policía Local, que recibió varios avisos y llamadas de testigos presenciales, dio con el vehículo, de matrícula francesa, al revisar diferentes cámaras de tráfico. Fue ya sobre las siete de la tarde del mismo viernes cuando localizaron el coche y a su conductor de 25 años y de nacionalidad francesa. El mismo acabó siendo acusado de conducción temeraria y multado.

¿Qué te puede pasar en ese caso?

No obstante, la multa interpuesta es la que puede recibir cualquier conductor que sea detenido por los agentes por llevar a cabo una conducción temeraria. Sin embargo, en este caso la sanción no es todo lo grave que suele ser. Normalmente la misma se tipifica como grave y además de los 500 euros, supone la pérdida de 6 puntos del carné de conducir, puntos que este conductor no pierde por ser de nacionalidad francesa y no tener aplicación el mismo tipo de carné en Francia que en España.