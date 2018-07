Esta es la multa de 200 euros que te puede caer por repostar de forma incorrecta Existen numerosas situaciones en las que podemos ser sancionados y cuya prohibición desconocemos AIDA ORTIZ Martes, 17 julio 2018, 18:18

Cumplir a pies juntillas el Código de Circulación es esencial para eludir las temidas multas de tráfico y para evitar incidentes al volante. Sin embargo, existen numerosas situaciones en las que podemos ser sancionados y cuya prohibición desconocemos. Es el caso de la multa que nos puede caer si repostamos de forma incorrecta.

Según recoge el artículo 115 del citado Código, está totalmente prohibido repostar con el vehículo arrancado, con las luces encendidas o con dispositivos electrónicos activados. Cualquiera de estas infracciones puede suponer una sanción de 200 euros y la retirada de tres puntos del carnet.

La responsabilidad, no obstante, no es únicamente del conductor. El citado artículo dispone que «los propietarios de aparatos distribuidores de combustibles o empleados de estos últimos no podrán facilitar los combustibles para su carga si no está parado el motor y apagadas las luces de los vehículos, los sistemas eléctricos como la radio y los dispositivos emisores de radiación electromagnética como los teléfonos móviles».

En el caso de que la gasolinera no disponga de empleados para dispensar el combustible, o en ausencia de ellos, el reglamento indica que «la persona que vaya a cargar el combustible en el vehículo deberá cumplir los mismos requisitos».