El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con Angelina Torres. Salvador Illa

Muere la mujer más longeva de España a sus 112 años

Nació en 1913 y el presidente de la Generalitat dio a conocer el fallecimiento a través de sus redes sociales

C.P.S.

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:41

Comenta

Angelina Torres era la mujer más longeva de España, pero a sus 112 años de edad su vida llegó a su fin. Tuvo este registro ... durante catorce meses tras los fallecimientos de Maria Branyas -con el récord de longevidad de 117 años-, en abril de 2024, y Piedad Loriente en septiembre del mismo.

