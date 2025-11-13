De Movistar a Amazon: nuevos canales llegan a la TV y las plataformas en noviembre

El mes de noviembre ha llegado con muchas novedades en la televisión, sin que por ello haya que pagar más dinero. Varias plataformas, desde servicios ... de streaming hasta operadoras de televisión, han incorporado canales gratuitos para ampliar su oferta y convencer al gran público. Algunos de ellos son temporales y otros se quedarán de forma permanente.

-Movistar Plus +: Movistar renueva su oferta con dos nuevos canales disponibles de forma gratuita para sus clientes durante este mes: M+ En juego, dedicado al cine y series que giran en torno al deporte, pero orientadas a las historias de esfuerzo, superación y competición. Estará disponible en el dial 18 del 6 de noviembre al 8 de diciembre; Acción, especial centrada en Nicolas Cage, en la que ofrece varias de las películas más destacadas del actor. Está disponible en el dial 15 del 7 al 23 de noviembre.

-Vodafone TV: JVodafone lanza este mes AMC Networks y Ciencia Curiosa por Odisea. Este canal temporal ya está disponible hasta el día 2 de diciembre en el dial 25, sin coste adicional. Ofrece más de 190 horas de contenido y 210 programas de divulgación científica, pero con un enfoque cercano y con vocación de entretenimiento.

-Samsung TV Plus: Para aquellos usuarios con televisiores o móviles Samsung, pueden disfrutar de tres nuevos canales gratuitos dentro de la plataforma de Samsung TV Plus. Todos ellos están centrados en la cultura coreana y están disponibles en televisores de la marca con sistema Tizen desde 2016 y en móviles Galaxy con Android 8.0 o superior.

-Amazon Prime Vídeo: Suma los canales FAST (gratuitos con publicidad) e incorpora ocho nuevos canales accesibles para todos los usuarios registrados, aunque no dispongan de la suscripción Prime. Para acceder a ellos, hay que buscar en la sección de 'TV en Directo y entre ellos se encuentran los canales de Sony Pictures Television bajo la marca Sony One:

-Sony One Shark Tank: dedicado al famoso programa de emprendimiento.

-Sony One Series Comedia y Sony One Hits Comedia: ofrecen series de humor de distintas épocas.

-Sony One Éxitos y Sony One Hits Acción: emiten películas de éxito y acción.

-Sony One Series Thriller: destinado a series policiales.

-Sony One Blacklist: dedicado íntegramente a la serie del mismo nombre.

-Mr. Bean: canal exclusivo con las aventuras del icónico personaje creado por Rowan Atkinson.

Asimismo, con motivo de la celebración del próximo Mundial de futbol en 2026, Dazn suma una nueva opción a su oferta, FIFA+, el canal oficial de la FIFA que se integrará dentro de la plataforma. Contará con una versión gratuita y otra premium, y su estreno está previsto para los primeros meses del próximo año. Ofrecerá contenidos en directo y bajo demanda sobre futbol internacional. Incluirá partidos históricos, documentales, entrevistas y análisis.