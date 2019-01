Modelo 115 para autónomos: ¿qué es y quiénes deben presentarlo? Los trabajadores autónomos deben presentar este modelo cada trimestre para declarar a la Agencia Tributaria las rentas por el alquiler del negocio A.O. Lunes, 14 enero 2019, 01:05

El modelo 115 es aquel documento que deben presentar los trabajadores autónomos cada trimestre para declarar a la Agencia Tributaria las rentas por el alquiler del inmueble en el que se ubica el negocio.

¿Qué autónomos deben presentarlo?

Deben presentar el modelo 115 aquellos autónomos y pymes cuyo negocio se ubique en un local u oficina de alquiler, aunque existen exenciones. No deben presentarlo aquellas empresas que alquilan y pagan una vivienda para un trabajador, si el importe anual no supera los 900 euros y si el propietario está dado de alta en el epígrafe 861 de la sección primera del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y su cuota no sea cero.

¿Cuándo debe presentarse el modelo 115?

Primer trimestre : 1 al 20 de abril

Segundo trimestre: del 1 al 20 de julio

Tercer trimestre: del 1 al 20 de octubre

Cuarto trimestre: del 1 al 20 de enero

¿Cómo presentar el modelo 115?

Para rellenar el modelo se debe comprobar que se está en posesión de todas las facturas del alquiler de cada mes del trimestre y, en caso de no tenerlas todas, solicitar las que falten al arrendador antes de que expire el plazo.

También es necesario comprobar que los importes y las retenciones en concepto de IRPF son correctos.