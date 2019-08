La misteriosa desaparición de un hombre de 71 años sobre la que no se tiene ningún indicio La Guardia Civil afirma que no hay ningún indicio y que el hecho de no tener ninguna hipótesis dificulta en gran medida la investigación AIDA ORTIZ GRANADA Domingo, 11 agosto 2019, 12:33

Un hombre de 71 años desapareció el pasado sábado cuando salió a dar un paseo, como cada día, por el entorno de su vivienda en Vió (Huesca). Una desaparición que tiene en vilo tanto a su familia como a la Guardia Civil, debido a que no tienen ni un solo indicio que les pueda hacer sospechar dónde se encuentra.

Según afirma la familia, Jesús Ríos es muy puntual y se conoce la zona al dedillo. No obstante, la última persona que le vio, un pastor de Morillo de San Pietro, asegura que el desaparecido preguntó cómo podía volver a Vió. «Por donde has venido», le respondió el pastor a modo de broma. Después, le indicó un camino más corto del que Jesús realizaba habitualmente. A partir de ese momento, nadie volvió a saber nada más de él.

La Guardia Civil afirma que no hay ningún indicio y que el hecho de no tener ninguna hipótesis dificulta en gran medida la investigación. La vegetación que cubre todo el entorno, además, hace aún más difícil la búsqueda. No obstante, sus familiares mantienen la esperanza, ya que aseguran que Jesús es un hombre de montaña y que sería capaz de sobrevivir en el monte durante meses.

El dispositivo de búsqueda cuenta con drones y otros dispositivos que permiten explorar zonas escarpadas y barrancos. Los vecinos y otros voluntarios, además, se han organizado para realizar batidas, por el momento sin éxito alguno. Ante la ausencia de resultados, la familia hace un llamamiento para que se unan a la búsqueda voluntarios que sepan desenvolverse en entornos montañosos.