La bióloga que cría medusas para su venta: «Es como mirar el fuego» La bióloga marina Ana Gordillo cría medusas para su venta. «Son calmantes y bajan la presión arterial; te pones a verlas y se te olvida todo» FERNANDO MIÑANA Domingo, 22 julio 2018, 12:19

Ana Gordillo se hartó de vivir para las medusas y decidió vivir de ellas. Hace un año y medio dejó su trabajo como bióloga en el Oceanogràfic de Valencia, el acuario más grande de Europa, para abrir una nueva vía en el mercado, la venta de pequeños e hipnóticos acuarios de medusas iluminadas por luces de colores.

- ¿Lo suyo con las medusas fue un flechazo?

- Aunque soy de Madrid, paso todos los veranos en Dénia y siempre me han fascinado las medusas. Cuando estudiaba los invertebrados era de lo que más me gustaba. En Dénia veía las gordotas, las aguamala, y me encantaban.

- ¿Es usted la única persona del litoral mediterráneo que no está aterrorizada este verano con la medusa carabela?

- No me asustan, no. Ojalá me encuentre con alguna.

- ¿Lo del acuario cómo surgió?

- Yo ya llevaba doce años trabajando en el Oceanogràfic y no sabía muy bien por dónde tirar, pero vi que todo el mundo se quedaba fascinado con las medusas de una exhibición. Entonces, indagando en internet, vi que se hacía mucho en Estados Unidos y en el Reino Unido. Empezaba a haber acuarios de medusas domésticos. Indagué, fue investigando y vi que en España no se hacía nada.

- Y se lanzó al negocio.

- Como yo ya sabía criar las medusas y todo el mantenimiento que conlleva, me lancé a la piscina.

- ¿Estaba harta de su trabajo o era una emprendedora?

- Llevaba doce años y necesitaba un cambio, una motivación.

- No era una apuesta muy segura.

- Era un riesgo porque intentamos hacer un estudio de mercado pero era muy difícil porque era un producto que no existía. Era lanzarse a la piscina e ir creciendo poco a poco. No fue una inversión muy gorda. Empecé en el garaje de casa.

- Como los grandes gurús tecnológicos de Estados Unidos...

- Sí (se ríe), llevo año y medio y vamos creciendo poco a poco, aumentando la oferta de acuarios. Acompaño la venta del acuario y las medusas con mucha información, un manual de mantenimiento y manejo para que cualquier persona pueda cuidarlas. Porque realmente es un animal delicado pero con un mantenimiento muy sencillo.

- ¿Cómo fue su primera venta?

- Fui a una tienda en Valencia. Concertaba citas y hacía demostraciones en vivo. Me llevaba el acuario, las medusas y lo enseñaba. Hacía una demostración. Luego me puse en contacto con una distribuidora de animales muy importante en España que había sacado un medusario al mercado pero no tenían criador, y empezamos a la par.

- ¿De dónde salen las medusas?

- Las crío yo. Tengo mi colonia de pólipos. Lo que hago es estresarlos y cambiarles las condiciones para que se empiecen a dividir y que salgan medusitas. Y esas las crezco hasta que sean medusas.

- ¿Cómo son las medusas que vende?

- Vendo las medianitas. Porque para acuarios domésticos de 23 litros crío las medusas de 4 o 6 centímetros. Las vendo también más grandes, aunque cuesta más que crezcan. He empezado con la especie 'Aurelia aurita', la medusa luna, pero ya estoy criando otras especies.

Tres años de vida

- ¿Cómo son los acuarios?

- Tengo de siete hasta 160 litros. Todos tienen la luz led integrada que cambia de color, con el filtro interno y la bomba para recircular el agua. Es enchufarlo y ya está.

- ¿Qué esperanza de vida tiene una medusa?

- En el medio natural menos de un año, pero en un acuario, con los parámetros estables y constantes, pueden vivir hasta tres años.

- O sea que mejor no encariñarse demasiado con ellas...

- Hombre, no te van a hacer caricias, ni te van a responder si les hablas... Tienen muchos beneficios. Está demostrado que calman a las personas, bajan la presión arterial, se crea un efecto fuego, hipnótico, que te cautiva. Te pones a verlas y se te olvida todo.

- ¿No sufren en un espacio tan reducido?

- No. Lo importante es que estén siempre con una corriente constante y circular. Ellas se dejan llevar por la corriente y no notarán si están en un acuario de 23 o de 160 litros. Crecen en función del espacio que tengan.

- ¿Qué precio tienen?

- De 235 a 3.000 euros. Pero el precio medio de un acuario con tres medusas es de 400 euros.

- ¿Vive de las medusas?

- Sí. Estamos buscando un poco de financiación para terminar de crecer. Pero llevo viviendo de ellas. También hemos hecho muchas colaboraciones, con una ONG de conservación del medio marino o del reciclado de plástico para concienciar a la gente, talleres en colegios e institutos sobre la biología de las medusas. También para alquiler de acuarios para el rodaje de un anuncio y de una serie para el año que viene.

- ¿Tiene acuario en casa?

- Sí, uno, para tenerlo de decoración en un contexto real.