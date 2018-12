La ministra Ribera, partidaria de prohibir los toros y la caza Teresa Ribera, ministra de Transición Ecologica / EFE Los colectivos de cazadores y agricultores rechazan las declaraciones de la ministra, que consideran que son fruto de una «absoluta ignorancia» AGENCIAS Madrid Miércoles, 5 diciembre 2018, 18:28

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado que desde su «perspectiva personal» no entiende a «todas aquellas personas que disfrutan en la caza o en los toros viéndolos sufrir» y, aunque estas competencias no son de su cometido, ha manifestado que «efectivamente» si de ella dependiera «prohibiría» las corridas de toros y la caza.

La ministra ha señalado en declaraciones a Onda Cero que no es «muy partidaria» de los toros ni de la caza y tiene clara su opción, que es «disfrutar de los animales vivos». «Siempre me ha resultado muy llamativo que haya gente que disfrute de ver morir o ver sufrir animales. La verdad, no lo entiendo», ha manifestado Ribera que celebra que «eso» esté cambiando «rápidamente» y que los patrones culturales y los valores sociales también cambien «a ese ritmo».

De este modo, ha insistido en que sin interferir en lo que no le toca, simpatiza «claramente» con este tipo de planteamientos y ha añadido que, si de ella dependiera «efectivamente» prohibiría tanto los toros como la caza.

En ese contexto, ha defendido también los «enormes beneficios ambientales» de reducir la ingesta de proteínas de origen ambiental aunque ella disfruta de la carne y del jamón. «Elegir qué comemos ayuda a muchas cosas», ha comentado la ministra que ha afirmado que los estándares de las condiciones de calidad en las que los animales son criados y sacrificados «se cumplen», pero se pregunta si esas condiciones «se pueden mejorar» no solo para los animales de compañía sino para los que se crían para ser sacrificados.

«Ignoracia»

Tras las declaraciones, la Real Federación Española de Caza ha lamentado que la ministra para la Transición Ecológica apueste por la prohibición de la caza mientras el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha solicitado «ayuda» a los cazadores.

Así, el colectivo insiste en que la caza es una actividad apoyada «tanto por el Gobierno como el grupo político al que pertenece». El presidente de la RFEC, Ángel López Maraver, ha manifestado que con sus declaraciones, Teresa Ribera «solo demuestra una total y absoluta ignorancia» de la actividad cinegética y del mundo rural.

Por ello, ha expresado su «total rechazo a las desafortunadas declaraciones» de Ribera, justo el mismo día que el departamento de Luis Planas pidiera la ayuda del sector cinegético para luchas contra las enfermedades que afectan a la fauna silvestre.

Asimismo, la RFEC califica de «inaceptable» que un ministro use su cargo para posicionarse contra la actividad cinegética, refleja con su actitud prohibicionista un «total desprecio» hacia la libertad individual y de elección de más de un millón de cazadores españoles que practican una actividad «totalmente legal».

Igualmente, ve a la ministra en «una sumisión al ecologismo radical y al animalismo que lo único que pretenden es legislar con prohibiciones desde las ciudades, con un total desconocimiento de la realidad rural».

Por ello, recuerda a Ribera que hace solo unos días el Gobierno hizo público que promueve el aprovechamiento cinegético sostenible y que reconoce el valor de la caza como generadora de riqueza en el medio rural y herramienta de gestión y conservación del medio natural.

Tras las críticas, en la red social Twitter, la ministra ha expresado que le llama la atención las reacciones de «quienes alzan la voz protestando» porque ella manifieste su preferencia por los animales vivos y la dificultad de encontrar satisfacción en ver sufrir a los animales. En todo caso ha subrayado que su «opinión personal».

Indignación

Desde Extremadura, el líder del Partido Popular en la comunidad adutónoma, José Antonio Monago, ha asegurado respeto a las palabras de la ministra Ribera que «si a usted no le gusta la caza ni los toros, a mí tampoco me gusta usted, pero la respeto». Monago, a través de un vídeo publicado en las redes sociales de su partido, recuerda que se trata de los toros y la caza generan empleo y riqueza en Extremadura.

Por su parte, el presidente de la organización agraria ASAJA Extremadura, García Blanco, ha asegurado que la prohibición de la caza supondría la «libre circulación de jabalíes, venados y todo tipo de fauna», lo que provocaría que la dehesa «desapareciera por completo al contaminarse de las enfermedades animales».

Según García, la peste porcina «afecta a una gran cantidad de países y ya supone una lucha palmo a palmo en la frontera de Bélgica y Francia».