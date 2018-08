El método más efectivo para que tus hijos se pongan el cinturón en el coche De esta forma, los niños son capaces de visualizar lo realmente importante que es ponerse el cinturón A. O. Jueves, 30 agosto 2018, 00:48

Convencer a un niño de que se ponga el cinturón no es algo fácil, ya que los más pequeños prefieren sentirse libres para hacer y deshacer a su antojo mientras viajan en coche. No obstante, es imprescindible para su seguridad que vayan sujetos durante todo el tiempo que dura el trayecto, ya que las estadísticas apuntan a que más de un 20% de los fallecidos en accidentes no llevaban puesto el cinturón.

Para conseguir que lo hagan a la primera, existe un método infalible conocido como 'la técnica del huevo', consistente en explicarle la necesidad de usar cinturón mediante una representación con una caja y un huevo.

Para llevarlo a cabo, metemos el huevo en la caja sin sujeción alguna y mostramos al niño cómo se desliza por la caja hasta que acaba rompiéndose. Después, hacemos lo mismo, pero sujetando el huevo con cinta adhesiva y realizamos movimientos bruscos para que el pequeño vea la protección que la sujeción le ofrece.

Aunque para muchas personas se trata de un método demasiado agresivo y traumático, lo cierto es que, de esta forma, los niños son capaces de visualizar lo realmente importante que es ponerse el cinturón.