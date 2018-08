Los meteórologos alertan de las fuertes tormentas en media España JAVIER MARTÍN Las temperaturas, por el contrario, seguirán estables en casi todo el país IDEAL.ES Jueves, 23 agosto 2018, 13:15

La semana continúa la tendencia de las anteriores según la AEMET lo que se traduce en inestabilidad en buena parte del país. La Agencia Estatal de Meteorología alerta de tormentas en buena parte del país con avisos amarillos para las zonas más cercanas a la cuenca Mediterránea aunque, como en la jornada de ayer, Aragón vuelve a ser una de las más afectadas.

Hay avisos amarillos por tormentas en esta comunidad autónoma donde por el contrario las temperaturas serán altas superando los 30 grados. Algo que contrasta con el mercurio que se espera alcanzar en el tercio norte peninsular donde, una vez más, las lluvias harán acto de presencia aunque sin alertas de ningún tipo. Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco volverán a vivir temperaturas suaves con precipitaciones.

En lo que respecta al área más inestable, la cuenca Mediterránea se lleva la peor parte en esta ocasión. Según la AEMET, hay alertas amarilla por tormentas y lluvias desde Cataluña hasta Murcia y la zona más oriental de Andalucía. Pese a ello, las temperaturas volverán a ser las habituales en esta época del año y solo las nubes de evolución dejarán el tiempo revuelto.

Lo mismo sucederá en el sur de España donde Castilla La Mancha y Andalucía también tienen avisos amarillos por tormenta. De ellas no se librarán Jaén, Granada y Almería donde además se esperan precipitaciones fuertes a lo largo de la jornada. Aunque, eso sí, el mercurio no dará ningún respiro. Los valores volverán a superar los 30 grados.

En el centro peninsular la situación será más o menos estable con posibilidad de lluvias aisladas pero con cierta intensidad en Madrid. El resto de la zona central de España tendrá el tiempo habitual para esta época del año.

No así las Islas Baleares que, como el resto de la cuenca Mediterránea, tiene activados avisos amarillos por tormentas. Lo que no afectará demasiado a sus temperaturas que se esperen que sigan por encima de los 30 grados. Lo que no sucederá ni en Canarias ni en Ceuta y Melilla donde se espera un tiempo calmado y con valores suaves.