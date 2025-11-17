Mercadona desvela el origen de las 131.000 naranjas que pone a la venta en toda España

Mercadona desvela de dónde proceden las naranjas que venderá esta temporrada con el inicio de la campaña nacional de esta frutaa, que prevé comercializar ... durante la campaña 2025/26 131.000 toneladas de este cítrico.

Para la presente campaña, que acaba de comenzar y se alargará aproximadamente hasta el próximo mes de agosto, la compañía comercializará naranjas procedentes de campos de Comunitat Valenciana, Andalucía, Región de Murcia y Catalunya, gracias a la colaboración con los proveedores Martinavarro, Bollo, Fontestad, Frutas Tono, Frutinter, Anecoop, Alcafruit, Lasarte, Agronostrum, AM Fresh Spain Citrus, Grupo Llusar Torres, Vicente Giner y Nufresco.

Mercadona ofrece en todas sus tiendas naranja nacional en sus tres principales formatos: a granel y malla de 3 y 5 kilos. La entrada de la naranja da así continuidad a la campaña 2025/26 de cítricos de origen nacional en Mercadona, que comenzó el pasado mes de octubre con la llegada de la mandarina y el limón de proveedores españoles. La compañía valenciana ha señalado en una nota que «el compromiso de Mercadona con el sector primario español es firme y prioriza por garantizar relaciones estables y transparentes con sus 13 proveedores nacionales de naranja, quienes a su vez trabajan con más de 2.000 agricultores de toda España».

Calidad y origen: Mejor con hechos

Este compromiso forma parte de la estrategia de calidad y origen de Mercadona, que «impulsa el consumo de productos de origen nacional siempre que cumplan con los estándares de calidad exigidos y existe disponibilidad suficiente para abastecer a las tiendas», apunta la empresa valenciana. En la actualidad, el 85% del surtido total de la compañía es de origen nacional.

Mercadona insiste en la importancia del consumo de cítricos, por eso, además de las naranjas, ofrece del zumo de naranja recién exprimido disponible en la sección de Fruta y Verdura en los tres formatos de envase habituales (250 mililitros, 500 mililitros y 1 litro). Este servicio, que comenzó a implantarse en 2016 en todas las tiendas de la compañía, se trata de un proyecto que se desarrolló a través de la innovación conjunta entre Mercadona, el proveedor especialista Zumex y los propios clientes.