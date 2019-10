Mercadona responde a las críticas por el etiquetado de sus panes integrales Según la nueva normativa del pan, es obligatorio especificar el porcentaje de harina integral que tiene el producto IDEAL Viernes, 18 octubre 2019, 11:29

La nueva 'ley del pan' que entró en vigor el pasado 1 de julio, sigue generando dudas entre los consumidores. Según esta normativa, el pan sólo puede ser calificado de 'integral' si está elaborado exclusivamente con harina de este tipo. En caso de que se elabore mezclado con otro tipo de harinas, deberá indicarse el porcentaje de harina integral que contiene la pieza.

Conscientes de esta ley, algunos consumidores han reprochado a Mercadona en las redes sociales que no está etiquetando correctamente algunos de sus panes integrales. Se trata en concreto de los panes de hamburguesa marca Hacendado que se venden bajo el nombre 'Burger 70% integral'. Atendiendo a la normativa, esto significa que el 70% de la harina utilizada para elaborarlos es integral. Sin embargo, en la parte de la etiqueta en la que se especifican los ingredientes aparece que la harina integral de trigo corresponde al 41%.

Lo mismo ocurre con la 'barra 41% integral', que otro cliente resalta que sólo contiene un 29% de harina integral de trigo según los ingredientes especificados.

No obstante, no se trata de ningún error ni información engañosa. Mercadona ha respondido a estos clientes señalando que ambas cantidades -la que indica el nombre del producto y la que se detalla en los ingredientes- son correctas. Conforme a la ley, el porcentaje expresado en el nombre del producto hace referencia a la cantidad de harina integral del total de harinas utilizadas para elaborar el pan. El porcentaje de harina integral que se recoge en el apartado 'ingredientes' se refiere a la cantidad de esta harina sobre el total de ingredientes (incluyendo otros como agua, levadura, aceite, etc.).

En el caso de los panes de hamburguesa, del total de harinas que lleva el producto, un 70% es integral y un 30% blanca. Con respecto a la composición general del pan, un 41% del mismo es harina integral, y el otro 59% está formado por agua, aceite, gluten, harina de trigo blanca y el resto de ingredientes.