Cómo combatir la depresión infantil que afecta al 2% de niños con la vuelta al 'cole' La depresión afecta al 2% de los menores de doce años y experimenta un repunte con la vuelta al cole. Para prevenirla, los especialistas aconsejan cariño, diversión, apego emocional y protección «en su justa medida» JOSEBA VÁZQUEZ Miércoles, 3 octubre 2018, 00:22

La Organización Mundial de la Salud estima que un 2% de los niños de 6 a 12 años sufre depresión, un porcentaje que oscila entre el 4 y el 6% en el caso de los preadolescentes de doce a catorce años del mundo. Respecto a la incidencia de este problema en España, la comunidad médica da por buenas las mismas cifras, aunque existe cierto debate sobre el margen de error que podría aplicarse. Algunos psicólogos piensan que los niños que guardan silencio o no saben describir lo que les sucede pasan desapercibidos, por lo que el número real de pacientes debe ser mayor. Al contrario, especialistas como Andrés Payà, doctor en Pedagogía y director del departamento de Educación Comparada en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia, creen que «no siempre se acierta al diagnosticar depresión en un menor, pues la infancia transcurre por diferentes momentos y algunos síntomas y comportamientos pueden llevar a confusión». Infradiagnóstico versus sobrediagnóstico, dos caras de la misma moneda que tienden a compensarse entre sí.

Aceptada la cifra que aporta la OMS, los expertos coinciden en más aspectos. Por ejemplo, que se detecta un repunte de esta patología en función de patrones estacionales, de forma que el inicio del otoño y el de la primavera suelen ser momentos críticos. En marzo y abril afecta la astenia, como sucede en los adultos. Respecto al comienzo del otoño, momento en el que nos encontramos, el repunte se asocia con el incómodo retorno a las exigencias del nuevo curso académico tras el largo asueto veraniego y, en casos puntuales, con episodios de 'bullying'. «Se reproducen situaciones de acoso escolar que se dieron el curso anterior y hacen que el niño afectado vuelva a enfrentarse a vivencias traumáticas», comenta Mila Fuentes, miembro de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente (Aepnya). Fuentes ratifica un hecho hace tiempo conocido en el mundo médico: que la presencia infantil en las consultas de los psicólogos es cada vez mayor. «En la sanidad pública estamos saturados y en la privada hay muchísima demanda. Las consultas a nivel de salud mental infantil han aumentado enormemente en diez años», detalla la psiquiatra. En opinión de Rafael Guerrero, psicólogo y profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, esto sucede porque «cada vez las familias están más formadas y son más sensibles a las necesidades de sus hijos, además de que la figura del psicólogo se ve ya más normalizada».

SEÑALES DE ALARMA Irritabilidad Somatizaciones Cambios de apetito Bajo rendimiento escolar Aislamiento social

Irritabilidad y somatización

Mila Fuentes Psiquiatra infantil «Hay que evitar que el problema se arrastre hasta la vida adulta»Rafael Guerrero Psicólogo «Un niño caprichoso es carne de frustración»Andrés Payà Doctor en Pedagogía «Es alarmante que en ocasiones se abuse de los fármacos»

Con todo, en la experiencia de Guerrero, «la depresión no es el mayor motivo de consulta». Este especialista, director del gabinete Darwin Psicólogos, sitúa por encima «los problemas de ansiedad, el TDH, o trastorno de déficit de atención con hiperactividad, y las dificultades académicas».

No se trata de generar pánico citando las eventuales consecuencias más dramáticas de un estado de angustia, esas que, según un estudio recientemente divulgado por el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas, provocan que un menor de 15 años se suicide cada mes en España. Claro que no. Pero este impactante dato aporta un motivo más para que los adultos, en casa y en el centro escolar, estén atentos a las señales de alarma que «nos permitan detectar el problema e intervenir para evitar que se arrastre hasta la vida adulta», advierte Mila Fuentes. Para ella, «el principal síntoma de la depresión infantil no es necesariamente la tristeza», aunque también. Dice la psiquiatra que los signos más importantes en el comportamiento del niño que deben encender la luz roja son «la irritabilidad con pérdidas de control y enfados, las somatizaciones de dolores físicos sin causa real, las alteraciones por exceso o defecto en el apetito y en el sueño, los cambios en el rendimiento académico y una actitud de aislamiento, ensimismamiento y falta de sociabilidad».

Ante cualquiera de estas manifestaciones de pesadumbre se debe actuar con rapidez. «Lo más importante es derivar a profesionales adecuados», aconseja Fuentes. A partir de ahí, «el primer abordaje siempre va a ser psicoterapéutico, aunque en una minoría de casos, los niños que no mejoren con esas técnicas necesitarán una intervención de tipo farmacológico». Con esta segunda solución no se muestra muy de acuerdo el doctor en Pedagogía Andrés Payà, para quien es «alarmante que en ocasiones se esté abusando de medicamentos y fármacos, cuando determinado tipo de terapias o de acompañamiento en el desarrollo socioafectivo podrían sustituir a este recurso muchas veces innecesario».

Por supuesto, también en casa y en el centro educativo se pueden seguir pautas que ayuden al niño a superar la desazón. En este sentido, está demostrado que generan beneficios positivos el cariño y la valoración del pequeño, la realización de actividades que le resulten agradables y divertidas como el juego y el ejercicio físico, mantener hábitos saludables, practicar técnicas de relajación y dotarle de un ambiente familiar estable, sin conflictos. Entre los factores de riesgo que pueden conducir al abatimiento moral ocupa un puesto de liderazgo la atmósfera que el jovencito respire en su casa. De hecho, un informe publicado hace un año en la especializada 'Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes' concluye que las relaciones familiares negativas están presentes en la mitad de los niños con depresión. Influyen otras causas, como, en sentido muy grave, el acoso por parte de sus compañeros en el colegio, que el paciente no se sienta querido y valorado, tener unos padres o educadores excesivamente rígidos y sancionadores, las malas calificaciones escolares, los problemas físicos y las decepciones de todo tipo.

Necesidad o deseo

Se somete a examen con este último punto una de las normas educativas que con frecuencia más cuesta equilibrar: la de responder de forma conveniente a los deseos y peticiones de los pequeños. Lo describe Andrés Payà: «La actitud excesivamente proteccionista de algunos padres hace que se dificulte la autonomía de los menores y que estos no tengan tolerancia a la frustración, porque aquello que demandan es satisfecho de inmediato». El pedagogo llama a estos progenitores «padres helicópteros», porque «están constantemente sobrevolando al menor».

En la misma línea se expresa Rafael Guerrero, que alerta sobre «el problema que supone que en nuestra sociedad estemos creando niños caprichosos por satisafecer sus deseos de forma instantánea». De hecho, este psicólogo considera imprescindible «diferenciar las necesidades del niño, es decir, aquello que está relacionado con su supervivencia o salud mental, de los deseos, que son las cosas que estrictamente no le hacen falta para vivir: un móvil, ir al fútbol todos los fines de semana,...». Como, en su opinión, «tendemos a convertir deseos en necesidades», corremos el riesgo de «crear niños caprichosos que serán en el futuro adultos narcisistas y se convierten desde el primer momento en carne de frustración». Y la decepción conduce al desánimo y a la baja autoestima.

El camino para evitarlo pasa por una correcta administración de los sentimientos, según Guerrero, que acaba de publicar un libro dedicado a ello, 'Educación emocional y apego. Pautas prácticas para gestionar las emociones en casa y en el aula'. El profesor universitario recuerda que la sobreprotección puede resultar perniciosa y que, frente a ella, «debemos enseñar a los peques a gestionar eficazmente las emociones de forma que sean personas autónomas y con autoestima». Él aconseja atender al niño de forma que se sienta «querido, escuchado, valorado y protegido». Pero, eso sí, «todo en su justa medida», porque, como en tantas cosas, «en el equilibro está la normalidad y en los extremos, la patología».

El niño deprimido tiende a enfadarse y perder el control con facilidad.

La expresión de dolores físicos sin causa real es un síntoma típico.

Pueden exteriorizarse con un aumento o un descenso del mismo. Ocurre lo mismo con las alteraciones del sueño.

Los cambios significativos en las calificaciones deben ponernos en alerta.

Una actitud de ensimismamiento y baja sociabilidad es característica de los estados de angustia.

de los niños que padecen depresión viven en una atmósfera de «relaciones familiares negativas», según un estudio publicado en mayo del año pasado en la especializada 'Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes'.