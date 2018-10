El mentiroso no era el diésel

En el año 2015 se descubría que un fabricante de coches alemán había introducido un software que manipulaba las emisiones reales de sus motores diésel para poder pasar los controles técnicos del nivel de emisiones. El escándalo puso al motor diésel, joya tecnológica de la industria del automóvil europea frente a la norteamericana y asiática, en el punto de mira. No está de más recordar que mientras una compañía mentía, manipulaba y era denunciada por la Agencia de Protección Medioambiental norteamericana, la tecnología del diésel seguía haciendo sus deberes y bajando su nivel de emisiones. El mentiroso era el fabricante, no el diésel.

La confianza se construye durante mucho tiempo y se puede perder en un instante. Eso sucede en la relación entre las personas, pero también en el mundo de la empresa y en el de la tecnología. La razón por la que el diésel perdió su credibilidad es real. Es objetiva. No cabe lamentarse. La mentira de unos pocos provocó un gran daño de confianza. Lo que pasa es que tenemos mucho en juego en nuestra industria, en nuestra sociedad y en decenas de miles de empleos en el sector de la automoción. Es demasiado importante como para que no hagamos el esfuerzo de introducir algo de rigor en el debate. Soy consciente de que entro en un terreno en el que el daño está ya hecho y modificar las percepciones es muy difícil. Pero la dificultad de un debate no debe hacer que nos quedemos callados.

Primero diseccionemos el problema en dos partes diferenciadas: las emisiones de contaminantes y las emisiones de CO2, con los correspondientes efectos en la industria. Al quemar un combustible se generan contaminantes. Aquellos que generan más afección en las grandes ciudades son los conocidos como óxidos de nitrógeno (NOx), vinculados con los episodios de contaminación, lo que ha conllevado las consiguientes restricciones del tráfico en algunas capitales europeas. Los motores diésel han emitido históricamente más NOx que los motores de gasolina. Sin embargo, la evolución tecnológica del diésel ha conseguido que, mientras que aquellos vehículos de los años 1992-2000 podían llegar a emitir 1 gramo por kilómetro, los vehículos modernos posteriores a 2014 fabricados con normativa Euro6 emitan 0,16 gramos por cada kilómetro recorrido. Esto es, seis veces menos. Y las partículas emitidas (antiguo problema de los diésel) son hoy la décima parte que hace diez años. Hoy, un coche diésel y uno de gasolina emiten prácticamente lo mismo en términos de NOx y partículas. El problema no son los coches diésel, sino los diésel antiguos.

Puede leer el artículo completo en El Correo.