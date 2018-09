Una mentira enterrada en cinco tumbas Un lacrimoso Jean-Claude Romand comparece en el juicio por el quíntuple asesinato. / R. C. El falso doctor Romand mató en 1993 a sus padres, a su mujer y a sus dos hijos para que no descubrieran que les había engañado y estafado durante 18 años. Ahora aspira a salir de la cárcel en libertad condicional FERNANDO ITURRIBARRIA Sábado, 29 septiembre 2018, 00:32

Jean-Claude Romand ha pedido la libertad condicional. Purga cadena perpetua revisable a los 22 años en la prisión francesa de Saint-Maur. Encarcelado en 1993, en teoría es liberable desde 2015. A los 64 años alega que es un preso modélico y que ha cambiado. Pero nadie se fía. Durante 18 años hizo creer a todo el mundo que era médico e investigador en la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero solo había aprobado unas pocas asignaturas de Medicina. Vivía del dinero que le confiaban parientes y amigos por su supuesto buen olfato inversor. Hasta que un día temió ser descubierto y enterró su mentira en cinco tumbas. Mató a sus padres, a su mujer y a sus dos hijos. Quíntuple crimen para esconder una doble vida. «La muerte era mi única escapatoria», confesó.

El falso doctor Romand bañó en sangre su increíble impostura el 9 de enero de 1993 a la edad de 39 años. Aquel sábado por la mañana destrozó a golpes de rodillo de pastelero el cráneo de su esposa y cerró la puerta del dormitorio. Cuando sus hijos, de 7 y 5 años, se despertaron les pidió que no hicieran ruido porque mamá dormía. Les puso una película de 'Los tres cerditos', se sentó entre ellos, les advirtió que tenían fiebre y les dijo que iba a ponerles el termómetro. En su cuarto les disparó en la cabeza con una escopeta a la que había colocado un silenciador.

Por la tarde condujo 60 kilómetros hasta la casa de sus padres y los mató uno a uno de dos balazos por la espalda. No se salvó ni el perro, un labrador que no dejaba de gemir. Montó en su coche y se fue a París a recoger a su amante. La llevó a un bosque, la roció con gas lacrimógeno y trató de estrangularla. Ella le suplicó que no la matara y él accedió tras prometerle que no diría nada. De madrugada regresó al domicilio familiar, echó gasolina en el desván y sobre los cadáveres de su mujer e hijos, se tomó el contenido de un frasco de barbitúricos, prendió fuego a la casa y se acostó. La rápida llegada de los bomberos frustró el intento de suicidio.

La investigación pronto descubrió el móvil del quíntuple asesinato. El 'doctor muerte' se había inventado una vida paralela. No era un reconocido investigador de la arterioesclerosis, ni el profesor que daba clases una vez a la semana en la universidad, ni el atareado funcionario internacional de la OMS. Tampoco invertía en fructíferas operaciones con un prometido interés del 18% los ahorros que ponían en sus manos sus incautos allegados. Ingresaba las sumas en una cuenta abierta a su nombre con la que financiaba la gigantesca superchería.

Ni siquiera era médico. Había suspendido el examen final de segundo de carrera. El estudiante ocultó el fracaso por miedo a decepcionar a unos padres orgullosos de su hijo único. A partir de aquella trola las patrañas crecieron como una inmensa bola de nieve que engulló en una avalancha de ficción su biografía. Cada mañana salía de casa con su traje y su maletín, pero no iba a la oficina a la que tenía prohibido que le llamaran pues estaba muy ocupado. En realidad no tenía trabajo y vagabundeaba por aparcamientos, áreas de servicio y bosques donde empollaba las revistas científicas que le servían para dar el pego.

Acorralado

El embustero y estafador profesional dejó de vivir del cuento cuando se sintió acorralado. A su madre le sorprendió el aviso de cuantiosos números rojos en el banco. Su amante le exigía que le devolviera los 137.000 euros que le había prestado. A un amigo que necesitaba localizarlo le dijeron en la OMS que era un perfecto desconocido. Incapaz de afrontar la cruda realidad y confesar la verdad huyó hacia delante por la senda del crimen múltiple.

En el juicio los psiquiatras le diagnosticaron trastornos de la personalidad, patología narcisista y mitomanía exacerbada, así como un carácter inmaduro y cobarde. En la cárcel su comportamiento es ejemplar, no tiene pasado disciplinario, trabaja de bibliotecario y hasta examina a los presos enfermos que se fían de su atribuido ojo clínico. Pero sus cuñados no quieren que salga a la calle. Le describen como maquiavélico, muy inteligente, manipulador y peligroso. Dicen que no tiene remordimientos y que no les ha pedido perdón. «Si sale sería matar a sus víctimas una segunda vez», protestan.