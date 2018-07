Las mejores ofertas de las rebajas de FNAC que no puedes perderte

La cadena de establecimientos mantendrá estos precios especiales hasta el próximo 31 de agosto FRAN JUSTICIA Jueves, 26 julio 2018, 08:29

Con el mes de julio a punto de decirnos adiós, entramos de lleno en la recta final de las rebajas de verano, y es que son muchas las marcas que mantienen los precios especiales con motivo de este periodo hasta aproximadamente finales de mes o mediados del próximo agosto.

Sin embargo, si lo que quieres comprarte es un ordenador, una consola o decenas de películas, estás de suerte, ya que con el código descuento FNAC de Descuentos Ideal podrás beneficiarte de hasta un 50% de descuento en la compra de multitud de artículos de estas categorías, ya que las rebajas de FNAC se mantienen hasta el 31 de agosto, ¿no te parece genial?

La cadena de establecimientos ha ampliado su periodo de rebajas y, de momento, estos son algunos de los 'chollos' más recomendables que puedes aprovechar. ¡Toma nota!

1. 4 discos por 20 euros

Si este verano quieres disfrutar de la mejor música sin que tu bolsillo apenas lo note, ve a FNAC y aprovecha la excelente promoción de 4 discos por tan sólo 20 euros. Eso sí, la misma está limitada a títulos con un valor de 6,99 euros.

2. 3X2 en cine

Además de un día de playa, otro buen plan veraniego puede ser disfrutar de una película tranquilamente en el sofá y en buena compañía, ¿no te parece? Este verano aumenta tu filmoteca particular con el 3x2 en cine que te ofrece FNAC. ¡Te llevas gratis la de menor importe!

3. 10 euros de regalo por tu compra

Este verano comprar en FNAC tiene premio, claro, siempre y cuando compres cine, y es que, superando los 30 euros de compra, recibirás automáticamente 10 euros de regalo para tu próxima compra. Genial, ¿verdad?

4. Portátil HP Pavilion CB con descuento

Si el calor ha acabado con la batería de tu portátil o simplemente quieres renovarlo, este es el momento perfecto, ya que en FNAC puedes beneficiarte de descuentos de entre el 30 y el 50% en la compra de este tipo de dispositivos. De hecho, actualmente tienes en el catálogo de las rebajas de FNAC un potente HP Pavilion CB por tan sólo 759 euros, lo que significa que te ahorrarás más de 100 euros en su compra. ¡Casi nada!

5. Televisor de 49 pulgadas

La mejor imagen y el sonido más potente podrás disfrutarlos con este televisor LED de 49 pulgadas de la marca LG. Ahora ahorra en su compra un 20% gracias a las rebajas de verano de FNAC.

6. Nintendo Smith por 40 euros menos

Si le tenías el ojo echado a la nueva Nintendo Smith, pero su precio no te terminaba de convencer, ya no lo pienses más y llévatela ahora en FNAC con un 15% de descuento, o lo que es lo mismo, casi 40 euros menos con respecto a su precio de lanzamiento. Además, incluye el juego 'Wonderboy The Dragon's Trap', por lo que el entretenimiento no tendrá fin.

Además de estas ofertas, también dispones de descuentos en telefonía y en el departamento de hogar, por lo que no dudes en echarle un ojo al amplio catálogo de descuentos que puede ofrecerte FNAC.