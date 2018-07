Los mejores artículos informáticos con un 40% de descuento en AliExpress

El gigante comercial online pone en marcha la campaña de precios especiales con motivo de la 'vuelta al cole' FRAN JUSTICIA Miércoles, 25 julio 2018, 09:01

A muchos quizás les parecerá una exageración, pero las vacaciones de los más pequeños pasan rápido y, por ello, ya son muchos los padres que se encuentran buscando todos los materiales que necesitarán sus hijos durante el próximo curso escolar. Sí, querido, llega la 'vuelta al cole'.

Si eres padre sabes en el fondo de ti que es mejor olvidarse por un momento de dónde vas a ir cuando cojas las vacaciones en pro de conseguir los artículos de la 'vuelta al cole' al completo y al mejor precio. Y digo al completo porque es precisamente ahora cuando podrás adquirir todos los libros y materiales que necesita tu peque con mayor facilidad, ya que en septiembre comenzará la odisea, puesto que la mayoría de padres suele dejar esta tarea para la vuelta de las vacaciones. ¡Error!

Por otro lado, lo de que ahora puede salirte la compra mucho más barata no es ninguna mentira, y es que hay comercios que ofrecen descuentos exclusivos durante el verano para incentivar las compras de este tipo de artículos. ¿Por qué hacer tu particular agosto sólo el mes de septiembre cuando también puedes hacerlo en julio? Esa es la clave.

De hecho, AliExpress es uno de los comercios online que ya ha empezado su particular campaña de 'vuelta al cole'. Y tú dirás, ¿AliExpress vende libros escolares? Si bien el catálogo del gigante comercial online no es precisamente muy amplio en esta categoría, no debemos olvidar que la educación está avanzando cada vez más hacia la tecnología y la informática, por lo que es más que probable que este año tu hijo necesite una Tablet o un ordenador para llevar a cabo sus deberes. Por esta razón, AliExpress puede ser el mejor aliado para la 'vuelta al cole' de tu peque, ya que con el cupón AliExpress de Descuentos Ideal podrás beneficiarte de un 40% de descuento en este tipo de artículos.

Tablets, ordenadores, móviles, tarjetas SD, discos duros, enchufes, ratones inalámbricos, auriculares, altavoces… En AliExpress dispones de todo lo necesario para que tu hijo cuente con la mejor informática durante el próximo curso escolar. ¡Y todo con hasta el 40% de descuento!

No obstante, no sólo podrás adquirir artículos informáticos con descuento, ya que la 'vuelta al cole' también puede salirte mucho más barata en lo que respecta a la ropa y los complementos textiles de tus peques. Uniformes, polos, pantalones, faldas, zapatos, zapatillas… Renueva su fondo de armario de cara al próximo curso con descuentos de hasta el 60%.

Por si fuera poco, AliExpress dispone de varias secciones en función de la edad escolar en la que se encuentre tu hijo. Así, podrás escoger entre 'Preescolar', 'Primaria', 'Instituto' o 'Universidad', para elegir los productos específicamente indicados para tales edades escolares. ¡Nunca hacer la compra de la 'vuelta al cole' fue tan fácil!