Esta es la mejor forma de almacenar los alimentos en tu nevera No todo vale a la hora de conservar cada producto, ya que hacerlo de una forma equivocada podría acortar la vida de los alimentos AIDA ORTIZ Miércoles, 5 septiembre 2018, 12:13

Cuando hacemos la compra solemos colocar los alimentos de una misma forma, en la nevera o la despensa, según nuestras costumbres. Pero no todo vale a la hora de almacenar cada producto, ya que hacerlo de una forma equivocada podría acortar la vida de los alimentos.

Para evitar que esto ocurra, te ofrecemos algunos consejos:

1 Carne

Es importante trocear la carne sólo en el momento de cocinarla, por lo que debemos guardarla en la nevera en trozos grandes. Si no la vamos a consumir pronto, es mejor congelarla tras su compra. Por otro lado, si queremos conservar la carne en el congelador más de 6 meses, es recomendable envasarla al vacío.

2 Pescado

Igual que ocurre con la carne, es importante congelar el pescado si no lo vamos a consumir en los próximos días. En el caso de que decidamos guardarlo en el refrigerador, podemos echarle un poco de sal gruesa para que se conserve mucho mejor. Si lo consumimos crudo, no obstante, será imprescindible congelarlo al menos cinco días antes de consumirlo. En cuanto al tiempo que aguanta en el congelador, el pescado no debe conservarse por un tiempo mayor a seis meses.

3 Frutas y verduras

No todos los vegetales se deben conservar en la nevera. Los calabacines, pimientos, tomates, plátanos, melones, aguacates y la piña se conservan mejor fuera del frigorífico. De la misma forma, la cebolla y los ajos deben guardarse en un lugar fresco y seco. El resto de verduras sí las podemos conservar en la nevera sin que pierdan sus propiedades.

4 Setas

Los hongos pueden conservarse en la nevera sin problema y también se puede congelar, pero con algunos factores a tener en cuenta. Si están crudas, es necesario congelarlas enteras, sin lavar y lo más secas posible.

5 Queso

El mejor lugar para el queso es el cajón de las verduras, ya que es el lugar menos frío del refrigerador, donde debemos conservarlo en papel film o de aluminio. Para su mejor conservación, también es una opción guardarlo en una quesera o recipiente hermético.

6 Huevos

Este alimento debe guardarse en la nevera, donde pueden llegar a aguantar hasta 28 días. No se debe, sin embargo, meterlos en el congelador.

7 Alimentos secos

La harina, el arroz o la pasta deben guardarse fuera de la nevera, en un lugar fresco y seco y en tarro de cristal, para evitar la aparición de insectos.

8 Especias

Para que guarden todo su aroma y sus propiedades es recomendable buscar un lugar fresco y seco, nunca cerca de los fogones.