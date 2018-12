Las 4 medidas de la DGT para los patinetes eléctricos: no por aceras y controlos de alcohol 02:12 «De momento no es necesario un permiso de conducción, lo que no quita que, a medida que vayamos teniendo una mayor experiencia, podamos plantearnos este tipo de cuestiones» EUROPA PRESS Lunes, 3 diciembre 2018, 13:34

La Dirección General de Tráfico (DGT) trabaja para establecer una regulación mínima sobre los patinetes eléctricos que contemplaría la prohibición de circular por la acera --en su defecto se aprovecharían los carriles bici--, de prohibir el uso de auriculares, así como limitar su velocidad a 25 kilómetros por hora.

Además, los conductores de este medio de transporte podrán ser sometidos a test de alcoholemia y drogas, según ha confirmado a Europa Press el subdirector general de movilidad de la DGT, Jorge Ordás, que apunta que Tráfico trabaja, en un principio, con estas cuatro medidas.

Para regular los patinetes, Ordás indica que, en primer lugar, se va a actualizar una instrucción de 2016 sobre vehículos de movilidad personal. La DGT considera que ha quedado anticuada porque desde entonces han aparecido muchos más modelos y se dejaba completamente la regulación de su uso a los ayuntamientos.

Además, se trabaja en una nueva catalogación de vehículos, que supone una modificación del Reglamento General de Vehículos y que requiere la aprobación de un Real Decreto para cambiarlo. Según Ordás, se prevé que este Real Decreto entre en vigor en julio de 2019.

Será entonces cuando se procederá a dictar una nueva instrucción en la que se establecerá una regulación mínima para los ayuntamientos con la idea de aplicar estas cuatro medidas iniciales. Desde la DGT, recuerdan también que son los propios ayuntamientos los que han solicitado que se fijen unos criterios mínimos.

Una vez entre en vigor este Real Decreto, Tráfico comenzaría a trabajar en un segundo paquete de medidas, entre las que se estudia la obligatoriedad de tener seguro o de utilizar casco y chaleco.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, manifestó el pasado octubre la necesidad de regular la cobertura de los seguros de quienes circulan en patinetes eléctricos porque, según dijo, podían «causar daños importantes» a terceros, como por ejemplo a peatones. «Generan actividad o actuación de riesgo que puede conllevar un perjuicio a terceras personas que pueden ser graves», afirmó.

¿Permiso de conducir específico?

Según explica Ordás, en un principio Tráfico descarta que para conducir patinetes sea necesario tener un permiso específico de conducción o incluso realizar un curso, dada la velocidad a la que circulan y a que su manejo es «sencillo», pero no descarta que se haga en un futuro: «De momento no es necesario un permiso de conducción, lo que no quita que, a medida que vayamos teniendo una mayor experiencia, podamos plantearnos este tipo de cuestiones».

En principio, la regulación tratará de dar «cabida» a los patinetes en el entorno urbano, establecer unas pautas de comportamiento y de asegurar que los peatones puedan «caminar tranquilamente por la calle», según resume el subdirector de Movilidad de Tráfico.

Con respecto a otras cuestiones, como dónde se deberían aparcar estos patinetes, Ordás apunta a los ayuntamientos: «Este tipo de arquitectura o diseño urbano ya le corresponde a la ciudad, que es la que conoce su propio modelo de ciudad». Es lo que ha hecho, por ejemplo, la ciudad de Madrid con su ordenanza de movilidad, que entró en vigor hace unas semanas y que contempla medidas sobre el uso de patinetes.

También las estadísticas de accidentes urbanos es competencia de los ayuntamientos. Según informa Ordás, Barcelona es una de las ciudades donde más ha crecido la presencia de estos vehículos, y cuenta ya con etiquetado de todo el parque móvil, con lo que cree que «tendrá pronto datos estadísticos». Aun así, asegura que todavía la DGT no tiene la información suficiente para sacar conclusiones, pese a que sí considera que la irrupción de los patinetes en las ciudades podría ver aumentada la siniestralidad vial urbana.

Primera muerte por atropello de patinete

Precisamente, este miércoles se ha conocido que una mujer de 92 años murió en agosto varios días después de ser atropellada por un patinete eléctrico en Esplugues de Llobregat (Barcelona), según informaron a Europa Press fuentes municipales.

La mujer fue arrollada en agosto por el patinete con el que circulaban dos personas, cayó al suelo y falleció a los pocos días del accidente a consecuencia de las heridas, según ha publicado 'El País', que indica que se trata de la primera víctima mortal a consecuencia de estos vehículos eléctricos.

A raíz del atestado de la Policía Local, se ha abierto un procedimiento judicial contra las dos personas que iban en el patinete.