Un médico advierte de los riesgos que provoca comer un simple kebab: «Es una bomba»

Manuel Viso habla de la procedencia de la carne, los aditivos y las bacterias que puede tener esta clase de productos

Esther Guerrero

Sábado, 16 de agosto 2025, 09:44

El kebab es una de las comidas que más consumen los jovenes gracias a su bajo coste y un sabor que triunfa entre los que prueban la comida. Además, en cada rincón se puede encontrar alguno que saca de un apuro a cualquiera que no sabe que cenar una noche.

Un médico llamado Manuel Viso, ha grabado un video para sus redes sociales donde hace público lo malo para la salud que puede llegar a ser este alimento, en especial, los que se preparan de manera industrial.

Empieza diciendo que: «Lleva algo parecido a carne, muchas grasas malas y sal para parar un tren». Tras esto explica que, según un estudio, algunos de estos rollos de carne no sólo contienen un tipo de especie, en ocasiones se pueden encontrar varias de ellas no declaradas.

Sin embargo, la procedencia de la carne no es de lo único que advierte. Los aditivos del producto es otra de las cosas que le preocupan. Algunos de ellos son los nitritos, que son potencialmente cancerígenos o el glutamano entre otros.

Además, lo denomina como una «bomba calórica», ya que puede contener unas 2.000KCAL: «Es lo que necesitas de calorías para todo un día».

Por otro lado, recomienda que, en caso de antojo de kebab: «hazlo tú mismo en casa usando productos de verdad que sepas de donde proceden».

