Un mecánico alerta sobre los «daños irreversibles» por dejar el coche aparcado mucho tiempo
Javier Sendín, que fue elegido como mejor mecánico de España en 2023, explica los perjuicios de hacerlo para la batería o la suspensión
Granada
Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:19
Dejar el coche aparcado mucho tiempo puede provocar daños irreversibles en el vehículo. Así lo confirma Javier Sendín, del taller Cardiocar de Salamanca que en ... el año 2023 fue elegido mejor mecánico de España, que en una entrevista a La Vanguardia alerta sobre los posibles problemas que pueden surgir si se deja el coche aparcado durante un tiempo prolongado.
Para empezar, Sendín explica que siempre hay que evitar dejar el coche con una marcha metida y con el freno de mano sin accionar, ya que es algo que puede generar tensiones en la caja de cambios y provocar desplazamientos inesperados, incluso en superficies planas. «El freno de mano siempre es imprescindible», comenta al respecto.
En cuanto a las ruedas, el experto detalla que es buena idea dejarlas siempre rectas al aparcar. «La suspensión y la dirección están diseñadas para soportar el peso del vehículo incluso con las ruedas giradas», pero dejarlas giradas aumenta el riesgo de que otro coche impacte o roce con ellas si el neumático sobresale, lo que «sí podría dañar componentes como la dirección, la suspensión o incluso el chasis».
«Componentes como la suspensión se ven afectados al permanecer en la misma posición durante semanas o meses»
Javier Sendín
Mecánico
Por otra parte, Sendín explica que es importante evitar que el coche se quede inmóvil durante periodos de varias semanas, ya que puede ser bastante problemático: «Componentes como la suspensión se ven afectados, ya que los silentblocks y otras piezas de goma tienden a resecarse o deformarse al permanecer en la misma posición durante semanas o meses».
«También es muy negativo para la batería, tanto en vehículos térmicos como, especialmente, en híbridos y eléctricos», añade. Por ejemplo, en el cao de los coches eléctricos dejarlos parados durante varias semanas puede provocar que la batería se descargue por completo, por lo que «existe riesgo de daños irreversibles».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión